https://arabic.sputniknews.com/20220801/بعد-حديث-الدولتين-عن-الحرب-النووية-مقارنة-بين-السلاح-النووي-الروسي-والأمريكي-في-2022-1065868624.html

بعد حديث الدولتين عن الحرب النووية… مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022

بعد حديث الدولتين عن الحرب النووية… مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022

تختلف تقديرات حجم الترسانة النووية لكل دول من الدول النووية في العالم من عام إلى آخر، لكن وضع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوتين نوويتين يظل دون... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T18:47+0000

2022-08-01T18:47+0000

2022-08-01T18:47+0000

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وتمتلك الدولتان أكثر من 10 آلاف قنبلة نووية وتحتلان المرتبة الأولى والثانية عالميا.ورغم تراجع حجم الأسلحة النووية في العالم لهذا العام مقارنة بتقديرات العام الماضي، إلا أن إجمالي ما يملكه العالم من أسلحة نووية يتجاوز 12 ألف قنبلة نووية، بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022 وتقرير جميعة العلماء الأمريكيين "فاس".تصنيف الترسانة النووية الروسيةتصنيف الترسانة النووية الأمريكيةمتى وصلت الأسلحة النووية في العالم إلى ذورتها؟في ثمانينيات القرن الماضي وصل إجمالي حجم الأسلحة النووية في العالم إلى ذروتها التي تجاوزت 70 ألف قنبلة نووية.ومنذ ذلك الحين بدأ مخزون العالم من الأسلحة النووية يتراجع بصورة تدريجية حتى وصل إلى أقل مستوى له هذا العام عند 12 ألف و700 قنبلة.روسيا وأمريكا تتحدثان عن الحرب النوويةتحدثت روسيا والولايات المتحدة عن الحرب النووية أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في نيويورك.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك منتصر في الحرب النووية، مؤكدا أنها لا يجب أن تندلع مطلقا.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن دورها هو ردع الهجمات النووية ضد بلاده وحلفائها.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/بوتين-الحرب-النووية-لا-يوجد-بها-منتصر-1065861456.html

https://arabic.sputniknews.com/20220801/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستنظر-في-استخدام-ترسانتها-النووية-فقط-في-حالات-الطوارئ-1065867004.html

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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية