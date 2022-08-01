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بعد حديث الدولتين عن الحرب النووية… مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
بعد حديث الدولتين عن الحرب النووية… مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
تختلف تقديرات حجم الترسانة النووية لكل دول من الدول النووية في العالم من عام إلى آخر، لكن وضع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوتين نوويتين يظل دون... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T18:47+0000
2022-08-01T18:47+0000
رصد عسكري
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتمتلك الدولتان أكثر من 10 آلاف قنبلة نووية وتحتلان المرتبة الأولى والثانية عالميا.ورغم تراجع حجم الأسلحة النووية في العالم لهذا العام مقارنة بتقديرات العام الماضي، إلا أن إجمالي ما يملكه العالم من أسلحة نووية يتجاوز 12 ألف قنبلة نووية، بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022 وتقرير جميعة العلماء الأمريكيين "فاس".تصنيف الترسانة النووية الروسيةتصنيف الترسانة النووية الأمريكيةمتى وصلت الأسلحة النووية في العالم إلى ذورتها؟في ثمانينيات القرن الماضي وصل إجمالي حجم الأسلحة النووية في العالم إلى ذروتها التي تجاوزت 70 ألف قنبلة نووية.ومنذ ذلك الحين بدأ مخزون العالم من الأسلحة النووية يتراجع بصورة تدريجية حتى وصل إلى أقل مستوى له هذا العام عند 12 ألف و700 قنبلة.روسيا وأمريكا تتحدثان عن الحرب النوويةتحدثت روسيا والولايات المتحدة عن الحرب النووية أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في نيويورك.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك منتصر في الحرب النووية، مؤكدا أنها لا يجب أن تندلع مطلقا.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن دورها هو ردع الهجمات النووية ضد بلاده وحلفائها.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بوتين-الحرب-النووية-لا-يوجد-بها-منتصر-1065861456.html
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستنظر-في-استخدام-ترسانتها-النووية-فقط-في-حالات-الطوارئ-1065867004.html
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رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد حديث الدولتين عن الحرب النووية… مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022

18:47 GMT 01.08.2022
© Photo / maxpark.comقنبلة نووية أمريكية "بي61-12"
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Photo / maxpark.com
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تختلف تقديرات حجم الترسانة النووية لكل دول من الدول النووية في العالم من عام إلى آخر، لكن وضع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية كأكبر قوتين نوويتين يظل دون تغيير.
وتمتلك الدولتان أكثر من 10 آلاف قنبلة نووية وتحتلان المرتبة الأولى والثانية عالميا.
© AP Photoسفير الولايات المتحدة الأمريكية ليلين إ. تومبسون، إلى اليسار ، يتحدث مع رئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين، ووزير الدفاع السوفيتي أندريه جريتشكو والسفير البريطاني في الاتحاد السوفييتي جيفري هاريسون ووزير الخارجية السوفيتي أندريه جروميكو في التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في موسكو يوم 1 يوليو عام 1968
سفير الولايات المتحدة الأمريكية ليلين إ. تومبسون، إلى اليسار ، يتحدث مع رئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين، ووزير الدفاع السوفيتي أندريه جريتشكو والسفير البريطاني في الاتحاد السوفييتي جيفري هاريسون ووزير الخارجية السوفيتي أندريه جروميكو في التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في موسكو يوم 1 يوليو عام 1968 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
سفير الولايات المتحدة الأمريكية ليلين إ. تومبسون، إلى اليسار ، يتحدث مع رئيس الوزراء السوفيتي أليكسي كوسيجين، ووزير الدفاع السوفيتي أندريه جريتشكو والسفير البريطاني في الاتحاد السوفييتي جيفري هاريسون ووزير الخارجية السوفيتي أندريه جروميكو في التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في موسكو يوم 1 يوليو عام 1968
© AP Photo
ورغم تراجع حجم الأسلحة النووية في العالم لهذا العام مقارنة بتقديرات العام الماضي، إلا أن إجمالي ما يملكه العالم من أسلحة نووية يتجاوز 12 ألف قنبلة نووية، بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022 وتقرير جميعة العلماء الأمريكيين "فاس".
إجمالي عدد القنابل النووية في العالم وفقا لتقديرات 2022 هو 12 ألف و700 قنبلة نووية.
تمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم.
عدد القنابل النووية الروسية: 5 آلاف و977 قنبلة نووية تجعلها في المرتبة الأولى عالميا.
عدد القنابل النووية الأمريكية: 5 آلاف و428 قنبلة تجعلها في المرتبة الثانية عالميا.

تصنيف الترسانة النووية الروسية

1588 قنبلة في وضع الحشد الاستراتيجي على متن صواريخ باليستية وقاذفات وفي قواعد أرضية.
2889 قنبلة في وضع التخزين.
1500 قنبلة في وضع التقاعد.

تصنيف الترسانة النووية الأمريكية

1644 قنبلة في وضع الحشد الاستراتيجي على صواريخ وقاذفات وفي قواعد أرضية.
1964 قنبلة في وضع التخزين.
1720 قنبلة في وضع التقاعد.

متى وصلت الأسلحة النووية في العالم إلى ذورتها؟

في ثمانينيات القرن الماضي وصل إجمالي حجم الأسلحة النووية في العالم إلى ذروتها التي تجاوزت 70 ألف قنبلة نووية.
كان (الاتحاد السوفيتي/ روسيا حاليا) يحتل المرتبة الأولى عالميا في ذلك الوقت بأكثر من 40 ألف قنبلة نووية.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية عالميا بـ 30 ألف قنبلة نووية.
ومنذ ذلك الحين بدأ مخزون العالم من الأسلحة النووية يتراجع بصورة تدريجية حتى وصل إلى أقل مستوى له هذا العام عند 12 ألف و700 قنبلة.

روسيا وأمريكا تتحدثان عن الحرب النووية

تحدثت روسيا والولايات المتحدة عن الحرب النووية أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في نيويورك.
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
بوتين: الحرب النووية ليس فيها منتصر ولا ينبغي اندلاعها
15:06 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لن يكون هناك منتصر في الحرب النووية، مؤكدا أنها لا يجب أن تندلع مطلقا.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
بلينكن: الولايات المتحدة ستنظر في استخدام ترسانتها النووية فقط في حالات الطوارئ
17:14 GMT
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن دورها هو ردع الهجمات النووية ضد بلاده وحلفائها.
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ما هي الدول النووية وما حجم الترسانة العسكرية لكل منها في 2021؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
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