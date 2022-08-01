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بوتين: الحرب النووية ليس فيها منتصر ولا ينبغي اندلاعها
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بوتين-الحرب-النووية-لا-يوجد-بها-منتصر-1065861456.html
بوتين: الحرب النووية ليس فيها منتصر ولا ينبغي اندلاعها
بوتين: الحرب النووية ليس فيها منتصر ولا ينبغي اندلاعها
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لا منتصر في الحرب النووية، مشددا على أنه يجب ألا تندلع مطلقا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T15:06+0000
2022-08-01T15:14+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: " كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة. كما أننا أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض الأسلحة ذات الصلة والحد منها.".وتابع بوتين "نحن ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولا ينبغي اندلاعها مطلقًا".
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين: الحرب النووية ليس فيها منتصر ولا ينبغي اندلاعها

15:06 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 01.08.2022)
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فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إنه لا منتصر في الحرب النووية، مشددا على أنه يجب ألا تندلع مطلقا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين أمام المشاركين في مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: " كدولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن روسيا تلتزم بنص وروح المعاهدة. كما أننا أوفينا بالتزاماتنا كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض الأسلحة ذات الصلة والحد منها.".

وتابع بوتين "نحن ننطلق من حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية، ولا ينبغي اندلاعها مطلقًا".
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