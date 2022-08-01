https://arabic.sputniknews.com/20220801/بوريل-يدعو-الرئيس-الصربي-ورئيس-وزراء-كوسوفو-لإجراء-حوار-في-بروكسل-1065853495.html
بوريل يدعو الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو لإجراء حوار في بروكسل
بوريل يدعو الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو لإجراء حوار في بروكسل
دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، لإجراء حوار في بروكسل. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:34+0000
2022-08-01T13:34+0000
2022-08-01T13:34+0000
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ونشر موقع "كوسوفو أونلاين" دعوة بوريل المسؤولين في صربيا وكوسوفو إلى بروكسل لمواصلة الحوار حول جميع القضايا المشتركة.وأكد أن التوتر بين بلغراد وبريشتينا هو نتيجة مباشرة لعدم رغبة القادة السياسيين في الجلوس على طاولة المفاوضات.وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قد حمل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوترات واندلاع صراع محتمل بين الجانبين.وتصاعد التوتر بين البلدين، يوم الأحد، قبل يوم من دخول القانون المقترح حيز التنفيذ في كوسوفو. ويلزم هذا القانون الجميع ومنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.وقالت سلطات كوسوفو إنها ستؤجل تطبيق اللوائح الجديدة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، مقابل إزالة الصرب لحواجز الطرق.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/سفير-روسيا-لدى-صربيا-لا-يوجد-حل-للوضع-في-كوسوفو-حتى-اللحظة-1065847031.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, صربيا, كوسوفو
بوريل يدعو الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو لإجراء حوار في بروكسل
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دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، لإجراء حوار في بروكسل.
ونشر موقع "كوسوفو أونلاين" دعوة بوريل المسؤولين في صربيا وكوسوفو إلى بروكسل لمواصلة الحوار حول جميع القضايا المشتركة.
وأكد أن التوتر بين بلغراد وبريشتينا هو نتيجة مباشرة لعدم رغبة القادة السياسيين في الجلوس على طاولة المفاوضات.
وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قد حمل الرئيس الصربي
، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوترات واندلاع صراع محتمل بين الجانبين.
وتصاعد التوتر بين البلدين
، يوم الأحد، قبل يوم من دخول القانون المقترح حيز التنفيذ في كوسوفو.
ويلزم هذا القانون الجميع ومنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.
وقالت سلطات كوسوفو إنها ستؤجل تطبيق اللوائح الجديدة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، مقابل إزالة الصرب لحواجز الطرق.