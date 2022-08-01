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بوريل يدعو الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو لإجراء حوار في بروكسل
بوريل يدعو الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو لإجراء حوار في بروكسل
دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، لإجراء حوار في بروكسل. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:34+0000
2022-08-01T13:34+0000
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ونشر موقع "كوسوفو أونلاين" دعوة بوريل المسؤولين في صربيا وكوسوفو إلى بروكسل لمواصلة الحوار حول جميع القضايا المشتركة.وأكد أن التوتر بين بلغراد وبريشتينا هو نتيجة مباشرة لعدم رغبة القادة السياسيين في الجلوس على طاولة المفاوضات.وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قد حمل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوترات واندلاع صراع محتمل بين الجانبين.وتصاعد التوتر بين البلدين، يوم الأحد، قبل يوم من دخول القانون المقترح حيز التنفيذ في كوسوفو. ويلزم هذا القانون الجميع ومنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.وقالت سلطات كوسوفو إنها ستؤجل تطبيق اللوائح الجديدة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، مقابل إزالة الصرب لحواجز الطرق.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/سفير-روسيا-لدى-صربيا-لا-يوجد-حل-للوضع-في-كوسوفو-حتى-اللحظة-1065847031.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, صربيا, كوسوفو

بوريل يدعو الرئيس الصربي ورئيس وزراء كوسوفو لإجراء حوار في بروكسل

13:34 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Олег Ивановمركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا
مركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Олег Иванов
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دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، لإجراء حوار في بروكسل.
ونشر موقع "كوسوفو أونلاين" دعوة بوريل المسؤولين في صربيا وكوسوفو إلى بروكسل لمواصلة الحوار حول جميع القضايا المشتركة.
وأكد أن التوتر بين بلغراد وبريشتينا هو نتيجة مباشرة لعدم رغبة القادة السياسيين في الجلوس على طاولة المفاوضات.
وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قد حمل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوترات واندلاع صراع محتمل بين الجانبين.
وتصاعد التوتر بين البلدين، يوم الأحد، قبل يوم من دخول القانون المقترح حيز التنفيذ في كوسوفو.
ويلزم هذا القانون الجميع ومنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.
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سفير روسيا لدى صربيا: لا يوجد حل للوضع في كوسوفو حتى اللحظة
11:48 GMT
وقالت سلطات كوسوفو إنها ستؤجل تطبيق اللوائح الجديدة حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، مقابل إزالة الصرب لحواجز الطرق.
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