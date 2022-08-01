عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بوغدانوف-يبحث-أنشطة-الوكالة-اليهودية-مع-رئيسة-الوفد-الإسرائيلي-الموجود-في-موسكو-1065867564.html
بوغدانوف يبحث أنشطة "الوكالة اليهودية" مع رئيسة الوفد الإسرائيلي الموجود في موسكو
بوغدانوف يبحث أنشطة "الوكالة اليهودية" مع رئيسة الوفد الإسرائيلي الموجود في موسكو
بحث نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، مع تمار كابلان، رئيسة الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات حول وقف أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T17:29+0000
2022-08-01T17:29+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/96/1013359689_0:38:2901:1670_1920x0_80_0_0_0a6f4d8791824e58b034b0db7b608b04.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية منشور على الموقع الرسمي: "بحث نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع نائب المستشارة القضائية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تمار كابلان تورجمان، التي وصلت إلى موسكو على رأس وفد إسرائيلي مشترك بين الوزارات، للتشاور حول أوضاع أنشطة الوكالة اليهودية "سخنوت" على الأراضي الروسية".وأضاف البيان أنه "خلال المحادثة التي حضرها أيضًا السفير الإسرائيلي [أليكس بن تسيفي] في موسكو، ناقش الطرفان عددًا من قضايا الساعة المتعلقة بالعلاقات الثنائية، كما تم التطرق إلى القضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال الأسبوع الماضي، إنه لدى روسيا تساؤلات إلى وكالة "سخنوت"، من ناحية الامتثال للتشريعات الروسية؛ مشدداً على أنه لا ينبغي تسييس هذا الوضع وتعميمه على كامل العلاقات الروسية - الإسرائيلية.هذا وأجّلت محكمة "باسماني" الجزائية في موسكو، يوم الخميس 28 تموز/ يوليو، حتى شهر أغسطس/آب الجاري، النظر في طلب وزارة العدل الروسية حول وقف أنشطة "الوكالة اليهودية" في روسيا.و"سخنوت" هي منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الكرملين-يرفض-التعليق-على-حل-الوكالة-اليهودية--في-روسيا-1065729233.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/96/1013359689_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_e90ed0acd8f38a7feec0bfdab5f15a26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

بوغدانوف يبحث أنشطة "الوكالة اليهودية" مع رئيسة الوفد الإسرائيلي الموجود في موسكو

17:29 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بحث نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، مع تمار كابلان، رئيسة الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات حول وقف أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية منشور على الموقع الرسمي: "بحث نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع نائب المستشارة القضائية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تمار كابلان تورجمان، التي وصلت إلى موسكو على رأس وفد إسرائيلي مشترك بين الوزارات، للتشاور حول أوضاع أنشطة الوكالة اليهودية "سخنوت" على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان أنه "خلال المحادثة التي حضرها أيضًا السفير الإسرائيلي [أليكس بن تسيفي] في موسكو، ناقش الطرفان عددًا من قضايا الساعة المتعلقة بالعلاقات الثنائية، كما تم التطرق إلى القضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال الأسبوع الماضي، إنه لدى روسيا تساؤلات إلى وكالة "سخنوت"، من ناحية الامتثال للتشريعات الروسية؛ مشدداً على أنه لا ينبغي تسييس هذا الوضع وتعميمه على كامل العلاقات الروسية - الإسرائيلية.
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
الكرملين يرفض التعليق على حل "الوكالة اليهودية" في روسيا
29 يوليو, 11:08 GMT
هذا وأجّلت محكمة "باسماني" الجزائية في موسكو، يوم الخميس 28 تموز/ يوليو، حتى شهر أغسطس/آب الجاري، النظر في طلب وزارة العدل الروسية حول وقف أنشطة "الوكالة اليهودية" في روسيا.
و"سخنوت" هي منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.
وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала