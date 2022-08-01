https://arabic.sputniknews.com/20220801/بوغدانوف-يبحث-أنشطة-الوكالة-اليهودية-مع-رئيسة-الوفد-الإسرائيلي-الموجود-في-موسكو-1065867564.html

بوغدانوف يبحث أنشطة "الوكالة اليهودية" مع رئيسة الوفد الإسرائيلي الموجود في موسكو

بوغدانوف يبحث أنشطة "الوكالة اليهودية" مع رئيسة الوفد الإسرائيلي الموجود في موسكو

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، مع تمار كابلان، رئيسة الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى موسكو لإجراء مشاورات حول وقف أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T17:29+0000

2022-08-01T17:29+0000

2022-08-01T17:29+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101335/96/1013359689_0:38:2901:1670_1920x0_80_0_0_0a6f4d8791824e58b034b0db7b608b04.jpg

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية منشور على الموقع الرسمي: "بحث نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مع نائب المستشارة القضائية لوزارة الخارجية الإسرائيلية تمار كابلان تورجمان، التي وصلت إلى موسكو على رأس وفد إسرائيلي مشترك بين الوزارات، للتشاور حول أوضاع أنشطة الوكالة اليهودية "سخنوت" على الأراضي الروسية".وأضاف البيان أنه "خلال المحادثة التي حضرها أيضًا السفير الإسرائيلي [أليكس بن تسيفي] في موسكو، ناقش الطرفان عددًا من قضايا الساعة المتعلقة بالعلاقات الثنائية، كما تم التطرق إلى القضايا الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قال الأسبوع الماضي، إنه لدى روسيا تساؤلات إلى وكالة "سخنوت"، من ناحية الامتثال للتشريعات الروسية؛ مشدداً على أنه لا ينبغي تسييس هذا الوضع وتعميمه على كامل العلاقات الروسية - الإسرائيلية.هذا وأجّلت محكمة "باسماني" الجزائية في موسكو، يوم الخميس 28 تموز/ يوليو، حتى شهر أغسطس/آب الجاري، النظر في طلب وزارة العدل الروسية حول وقف أنشطة "الوكالة اليهودية" في روسيا.و"سخنوت" هي منظمة تُعنى بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل؛ كما تعمل مع الجاليات اليهودية، وتنظم دورات تعليمية، وبرامج للأطفال والشباب.وتأسست المنظمة، في عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا، منذ العام 1989.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/الكرملين-يرفض-التعليق-على-حل-الوكالة-اليهودية--في-روسيا-1065729233.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم