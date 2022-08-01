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بوغدانوف يستقبل السفير السوري رياض حداد في موسكو
بوغدانوف يستقبل السفير السوري رياض حداد في موسكو
عقد الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، اجتماعا مع السفير السوري لدى روسيا، رياض... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T17:10+0000
2022-08-01T17:10+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية: " في 1 أغسطس/آب، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو رياض حداد بناء على طلبه".وأشار البيان إلى أنه "خلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول تطور الوضع في سوريا وما حولها في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز تسوية شاملة في سوريا".وأضاف البيان: "كما ناقشا بعض القضايا العملية لزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية للفترة المقبلة".
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

بوغدانوف يستقبل السفير السوري رياض حداد في موسكو

17:10 GMT 01.08.2022
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ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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عقد الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، اجتماعا مع السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، ناقشا فيه آخر المستجدات وتعزيز التعاون بين البلدين.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية: " في 1 أغسطس/آب، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو رياض حداد بناء على طلبه".
وأشار البيان إلى أنه "خلال المحادثة، تم تبادل وجهات النظر بشكل معمق حول تطور الوضع في سوريا وما حولها في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز تسوية شاملة في سوريا".

ونوه البيان إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لنتائج قمة الدول الضامنة لعملية أستانا، التي عقدت في طهران في 19 يوليو/تموز من هذا العام".

مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
"كاتدرائية نوتردام العالم العربي" في سوريا
13:44 GMT
وأضاف البيان: "كما ناقشا بعض القضايا العملية لزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية للفترة المقبلة".
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