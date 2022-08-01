https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيسكوف-تم-تفادي-تصعيد-الصراع-بين-كوسوفو-وصربيا-1065836889.html
بيسكوف: تم تفادي تصعيد الصراع بين كوسوفو وصربيا
بيسكوف: تم تفادي تصعيد الصراع بين كوسوفو وصربيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه تم تفادي تفاقم الصراع بين كوسوفو وصربيا وتم تأجيله لمدة شهر، مؤكدا أهمية التحلي... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:52+0000
2022-08-01T09:52+0000
2022-08-01T10:06+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370740_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_805e280cb80fdf3da1400fcbcaab61f7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن والحمد لله، تم تفادي تأزم الوضع ليلاً، ولكن تم تأجيل الوضع لمدة شهر فقط، لذلك من المهم للغاية التحلي بالحيطة من جميع الجهات".وأضاف بيسكوف: "نحن ندعم صربيا بكل تأكيد. نحن قريبون من صرب كوسوفو، ونعتقد أن هذه مطالب غير معقولة على الإطلاق"، مضيفا "بالطبع، نريد احترام جميع حقوق الصرب".وكانت وزارة خارجية جمهورية كوسوفو قد دعت المواطنين إلى استخدام نقطة التفتيش على الحدود مع مقدونيا الشمالية للدخول والخروج، بسبب إغلاق المعابر في الشمال مع صربيا.وجاء في بيان الخارجية: "أغلقت شرطة كوسوفو مؤقتا نقطتي تفتيش يارين وبرنياك بسبب إغلاق الطرق السريعة. نقوم بإخطار جميع المواطنين لاستخدام نقاط التفتيش الأخرى للحركة، حتى يتم تلقي معلومات رسمية جديدة. إذا كنت قد غادرت بالفعل إلى صربيا، فإننا نطلب منك الدخول عبر شمال مقدونيا".وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، أمس الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزارة-خارجية-كوسوفو-تدعو-السكان-لاستخدام-المعابر-مع-مقدونيا-الشمالية-1065833397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370740_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_241034a0fdc52031c5a0b430eaa8a32f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بيسكوف: تم تفادي تصعيد الصراع بين كوسوفو وصربيا
09:52 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 10:06 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه تم تفادي تفاقم الصراع بين كوسوفو وصربيا وتم تأجيله لمدة شهر، مؤكدا أهمية التحلي بالحذر.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "الآن والحمد لله، تم تفادي تأزم الوضع ليلاً، ولكن تم تأجيل الوضع لمدة شهر فقط، لذلك من المهم للغاية التحلي بالحيطة من جميع الجهات".
وأضاف بيسكوف: "نحن ندعم صربيا بكل تأكيد. نحن قريبون من صرب كوسوفو، ونعتقد أن هذه مطالب غير معقولة على الإطلاق"، مضيفا "بالطبع، نريد احترام جميع حقوق الصرب".
وكانت وزارة خارجية جمهورية كوسوفو قد دعت المواطنين إلى استخدام نقطة التفتيش على الحدود مع مقدونيا الشمالية للدخول والخروج، بسبب إغلاق المعابر في الشمال مع صربيا.
وجاء في بيان الخارجية: "أغلقت شرطة كوسوفو مؤقتا نقطتي تفتيش يارين وبرنياك بسبب إغلاق الطرق السريعة. نقوم بإخطار جميع المواطنين لاستخدام نقاط التفتيش الأخرى للحركة، حتى يتم تلقي معلومات رسمية جديدة. إذا كنت قد غادرت بالفعل إلى صربيا، فإننا نطلب منك الدخول عبر شمال مقدونيا".
وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، أمس الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.