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https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيسكوف-خروج-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-من-أوكرانيا-يعد-فرصة-لاختبار-تنفيذ-اتفاقيات-إسطنبول-1065835449.html
بيسكوف: خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا يعد فرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول
بيسكوف: خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا يعد فرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول
وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا بأنه إيجابي وفرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:48+0000
2022-08-01T09:51+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، فإن انطلاق السفينة الأولى إيجابي للغاية. هذه فرصة جيدة لاختبار فعالية الآليات المتفق عليها في محادثات إسطنبول. دعونا نأمل أن يتم تنفيذ جميع الاتفاقات من جميع الجهات".وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن احتمالية وصول أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا، لافتا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب (مدتها حسب الاتفاق 120 يوما) في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-احتمالية-وصول-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-من-أوديسا-إلى-مضيق-إسطنبول-غدا-1065832085.html
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العالم, روسيا

بيسكوف: خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا يعد فرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول

09:48 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 09:51 GMT 01.08.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا بأنه إيجابي وفرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، فإن انطلاق السفينة الأولى إيجابي للغاية. هذه فرصة جيدة لاختبار فعالية الآليات المتفق عليها في محادثات إسطنبول. دعونا نأمل أن يتم تنفيذ جميع الاتفاقات من جميع الجهات".
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
وزير الدفاع التركي: سيتم تمديد وثيقة تصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها
08:14 GMT
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن احتمالية وصول أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا، لافتا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب (مدتها حسب الاتفاق 120 يوما) في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.
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