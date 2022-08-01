https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيسكوف-خروج-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-من-أوكرانيا-يعد-فرصة-لاختبار-تنفيذ-اتفاقيات-إسطنبول-1065835449.html

بيسكوف: خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا يعد فرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول

بيسكوف: خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا يعد فرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات إسطنبول

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، خروج أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا بأنه إيجابي وفرصة لاختبار تنفيذ اتفاقيات... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T09:48+0000

2022-08-01T09:48+0000

2022-08-01T09:51+0000

العالم

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، فإن انطلاق السفينة الأولى إيجابي للغاية. هذه فرصة جيدة لاختبار فعالية الآليات المتفق عليها في محادثات إسطنبول. دعونا نأمل أن يتم تنفيذ جميع الاتفاقات من جميع الجهات".وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن احتمالية وصول أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا، لافتا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب (مدتها حسب الاتفاق 120 يوما) في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-احتمالية-وصول-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-من-أوديسا-إلى-مضيق-إسطنبول-غدا-1065832085.html

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