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https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيلوسي-تلتقي-عددا-من-مسؤولي-سنغافورة-في-بداية-جولتها-الآسيوية-1065851279.html
بيلوسي تلتقي عددا من مسؤولي سنغافورة في بداية جولتها الآسيوية
بيلوسي تلتقي عددا من مسؤولي سنغافورة في بداية جولتها الآسيوية
أجرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، محادثات مع مسؤولين في سنغافورة، اليوم الاثنين، في بداية جولتها الآسيوية، وسط تكهنات بشأن توقفها المحتمل في... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T12:58+0000
2022-08-01T12:58+0000
نانسي بيلوسي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار تايوان
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "بيلوسي التقت رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ، والرئيسة، حليمة يعقوب، وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأضافت الوزارة في بيان إن "لي رحّب بالتزام أمريكا بالمشاركة القوية مع المنطقة، وناقش الجانبان سبل تعميق المشاركة الاقتصادية الأمريكية، من خلال مبادرات مثل الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".وتابع البيان الأمريكي أن "لي وبيلوسي ناقشا أيضا الأزمة الأوكرانية، والتوترات المحيطة بتايوان والبر الرئيسي للصين، والتغير المناخي".وواصل بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء السنغافوري "سلط الضوء على أهمية العلاقات الأمريكية الصينية المستقرة من أجل السلام والأمن الإقليميين''، في إشارة واضحة إلى التقارير التي تفيد بأن بيلوسي قد تزور تايوان.ونشرت نانسي بيلوسي عبر "تويتر"، صورة لها من زيارتها إلى سنغافورة، اليوم الاثنين، وكتبت معها: "كان لوفدنا اليوم شرف الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة، لورانس وونغ، لقد ناقشنا كيف يمكن لدولنا مواصلة العمل معا لتعزيز الأمن والازدهار والفرص لمن هم على جانبي المحيط الهادئ".وقالت نانسي بيلوسي في بيان لها، أمس الأحد، إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التجارة ووباء (كوفيد-19) وتغير المناخ والأمن و''الحكم الديمقراطي''.وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.ومن المقرر أن تصل بيلوسي إلى ماليزيا، غدا الثلاثاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الصين--تحذر-من-أن-جيشها-لن-يقف-مكتوف-الأيدي-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065834276.html
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نانسي بيلوسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار تايوان

بيلوسي تلتقي عددا من مسؤولي سنغافورة في بداية جولتها الآسيوية

12:58 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMANرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تغادر فندق شانغريلا بعد حفل استقبال نظمته غرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة، 1 أغسطس/ آب 2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تغادر فندق شانغريلا بعد حفل استقبال نظمته غرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة، 1 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تغادر فندق شانغريلا بعد حفل استقبال نظمته غرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة، 1 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / ROSLAN RAHMAN
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أجرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، محادثات مع مسؤولين في سنغافورة، اليوم الاثنين، في بداية جولتها الآسيوية، وسط تكهنات بشأن توقفها المحتمل في تايوان، ما أدى إلى تأجيج التوتر مع الصين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "بيلوسي التقت رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ، والرئيسة، حليمة يعقوب، وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأضافت الوزارة في بيان إن "لي رحّب بالتزام أمريكا بالمشاركة القوية مع المنطقة، وناقش الجانبان سبل تعميق المشاركة الاقتصادية الأمريكية، من خلال مبادرات مثل الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وتابع البيان الأمريكي أن "لي وبيلوسي ناقشا أيضا الأزمة الأوكرانية، والتوترات المحيطة بتايوان والبر الرئيسي للصين، والتغير المناخي".
وواصل بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن رئيس الوزراء السنغافوري "سلط الضوء على أهمية العلاقات الأمريكية الصينية المستقرة من أجل السلام والأمن الإقليميين''، في إشارة واضحة إلى التقارير التي تفيد بأن بيلوسي قد تزور تايوان.
ونشرت نانسي بيلوسي عبر "تويتر"، صورة لها من زيارتها إلى سنغافورة، اليوم الاثنين، وكتبت معها: "كان لوفدنا اليوم شرف الاجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة، لورانس وونغ، لقد ناقشنا كيف يمكن لدولنا مواصلة العمل معا لتعزيز الأمن والازدهار والفرص لمن هم على جانبي المحيط الهادئ".
وقالت نانسي بيلوسي في بيان لها، أمس الأحد، إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة التجارة ووباء (كوفيد-19) وتغير المناخ والأمن و''الحكم الديمقراطي''.
وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.
رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، يصافح رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في قصر إستانا الرئاسي في سنغافورة خلال زيارتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 1 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
الصين تحذر من أن جيشها لن يقف "مكتوف الأيدي" إذا زارت بيلوسي تايوان
09:29 GMT
ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.
ومن المقرر أن تصل بيلوسي إلى ماليزيا، غدا الثلاثاء.
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