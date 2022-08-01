https://arabic.sputniknews.com/20220801/بينيت-خصصنا-موارد-هائلة-لسد-الفجوات-في-التعامل-مع-الملف-النووي-الإيراني-1065838052.html
بينيت: خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني
بينيت: خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن حكومته خصصت "موارد هائلة" لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:17+0000
2022-08-01T10:17+0000
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نفتالي بينيت
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
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جاء ذلك في كلمة لبينيت خلال مراسم تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة الذرية في إسرائيل، على ما نقلت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.وقال بينيت: "منذ عام مضى، اتخذنا سلسلة من القرارات تهدف إلى صقل التقييمات من جانبنا للتعامل مع النووي الإيراني. خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات التي أبقتني مستيقظا".وأضاف: "الإيرانيون يحرزون تقدما، لكن المنظومة الإسرائيلية كانت تعمل طوال العام الماضي بكل قوتها. أنا أطلب منكم وأعلم أنكم ستستمرون في العمل، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية في البلاد. مستقبلنا وأمننا لأجيال يعتمد على ذلك".وفي يوليو/تموز المنصرم، تولى يائير لابيد منصب رئيس وزراء إسرائيل خلفا لبينيت الذي قضى عاما في المنصب، فيما تتأهب إسرائيل لخوض انتخابات هي الخامسة خلال ثلاثة أعوام ونصف العام من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/لابيد-نحتفظ-لأنفسنا-بحق-التصرف-الكامل-بشأن-النووي-الإيراني-1065175797.html
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نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
بينيت: خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن حكومته خصصت "موارد هائلة" لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
جاء ذلك في كلمة لبينيت خلال مراسم تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة الذرية في إسرائيل، على ما نقلت القناة السابعة
في التلفزيون الإسرائيلي.
وقال بينيت: "منذ عام مضى، اتخذنا سلسلة من القرارات تهدف إلى صقل التقييمات من جانبنا للتعامل مع النووي الإيراني
. خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات التي أبقتني مستيقظا".
وأضاف: "الإيرانيون يحرزون تقدما، لكن المنظومة الإسرائيلية كانت تعمل طوال العام الماضي بكل قوتها. أنا أطلب منكم وأعلم أنكم ستستمرون في العمل، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية في البلاد. مستقبلنا وأمننا لأجيال يعتمد على ذلك".
وفي يوليو/تموز المنصرم، تولى يائير لابيد
منصب رئيس وزراء إسرائيل خلفا لبينيت الذي قضى عاما في المنصب، فيما تتأهب إسرائيل لخوض انتخابات هي الخامسة خلال ثلاثة أعوام ونصف العام من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.