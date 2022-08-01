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بينيت: خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني
بينيت: خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن حكومته خصصت "موارد هائلة" لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:17+0000
2022-08-01T10:17+0000
نفتالي بينيت
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
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جاء ذلك في كلمة لبينيت خلال مراسم تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة الذرية في إسرائيل، على ما نقلت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.وقال بينيت: "منذ عام مضى، اتخذنا سلسلة من القرارات تهدف إلى صقل التقييمات من جانبنا للتعامل مع النووي الإيراني. خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات التي أبقتني مستيقظا".وأضاف: "الإيرانيون يحرزون تقدما، لكن المنظومة الإسرائيلية كانت تعمل طوال العام الماضي بكل قوتها. أنا أطلب منكم وأعلم أنكم ستستمرون في العمل، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية في البلاد. مستقبلنا وأمننا لأجيال يعتمد على ذلك".وفي يوليو/تموز المنصرم، تولى يائير لابيد منصب رئيس وزراء إسرائيل خلفا لبينيت الذي قضى عاما في المنصب، فيما تتأهب إسرائيل لخوض انتخابات هي الخامسة خلال ثلاثة أعوام ونصف العام من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/لابيد-نحتفظ-لأنفسنا-بحق-التصرف-الكامل-بشأن-النووي-الإيراني-1065175797.html
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نفتالي بينيت, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران

بينيت: خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني

10:17 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن حكومته خصصت "موارد هائلة" لسد الفجوات في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
جاء ذلك في كلمة لبينيت خلال مراسم تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة الذرية في إسرائيل، على ما نقلت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.
وقال بينيت: "منذ عام مضى، اتخذنا سلسلة من القرارات تهدف إلى صقل التقييمات من جانبنا للتعامل مع النووي الإيراني. خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات التي أبقتني مستيقظا".
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
لابيد: نحتفظ لأنفسنا بحق التصرف الكامل بشأن النووي الإيراني
17 يوليو, 09:43 GMT
وأضاف: "الإيرانيون يحرزون تقدما، لكن المنظومة الإسرائيلية كانت تعمل طوال العام الماضي بكل قوتها. أنا أطلب منكم وأعلم أنكم ستستمرون في العمل، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية في البلاد. مستقبلنا وأمننا لأجيال يعتمد على ذلك".
وفي يوليو/تموز المنصرم، تولى يائير لابيد منصب رئيس وزراء إسرائيل خلفا لبينيت الذي قضى عاما في المنصب، فيما تتأهب إسرائيل لخوض انتخابات هي الخامسة خلال ثلاثة أعوام ونصف العام من المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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