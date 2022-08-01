https://arabic.sputniknews.com/20220801/بيونسيه-تستبدل-كلمة-مسيئة-في-ألبومها-الغنائي-الجديد-بعد-إثارتها-غضبا-واسعا-1065864681.html
بيونسيه تستبدل كلمة مسيئة في ألبومها الغنائي الجديد بعد إثارتها غضبا واسعا
بيونسيه تستبدل كلمة مسيئة في ألبومها الغنائي الجديد بعد إثارتها غضبا واسعا
أعلنت المغنية الأمريكية، بيونسيه، عن حذفها كلمة في أغنية من ألبومها الجديد "Renaissance"، بعد أن تعرضت لهجوم من جانب جمعيات ونشطاء ذوي الإعاقة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:36+0000
2022-08-01T16:36+0000
2022-08-01T16:36+0000
مجتمع
منوعات
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وانتقد المعجبون والناشطون استخدام بيونسيه (40 عاما) كلمة "Spaz" (سباز) في أغنية "Heated" من الألبوم، والتي يتم استخدامها كاسم ازدرائي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المصابين بالشلل الدماغي.بينما في اللغة الإنجليزية الأمريكية الأفريقية، فإن "سباز" دارجة في مجتمعات السود، وتعني الكلمة "الجنون" أو "القتال"، مما يؤدي إلى الارتباك حول الاستخدام السلبي للكلمة.وكتبت الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة، هانا ديفني، في مقال رأي نُشر بصحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن مكانة بيونسي كمغنية ذات أهمية ثقافية "لا تبرر استخدامها للغة المسيئة".وكتبت في المقال: "المعاقون يستحقون الأفضل، ولا أريد أن أجري هذه المحادثة مرة أخرى".وأكد متحدث باسم بيونسيه في تصريحات لموقع "إنسايدر" الأمريكي أنه سيتم تعديل الأغنية.وقال في بيان إن "الكلمة التي لم تستخدم عمدا بطريقة ضارة، وسيتم استبدالها".ويعد ألبوم "Renaissance" (النهضة) هو السابع في مسيرة بيونسيه الغنائية، وتم طرحه في 29 يوليو/ تموز 2022، ويضم 16 أغنية.يشار إلى أن مغنية أمريكية أخرى تعرضت لهجوم بسبب استخدامها لكلمة "سباز" في أغنيتها "Grrrls"، وهي لايزو.
https://arabic.sputniknews.com/20210123/لا-أحد-يعرف-معناه-أو-أصله-جيجي-حديد-تفجر-جدلا-واسعا-بسبب-اسم-مولودتها-الأولى-1047886594.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
بيونسيه تستبدل كلمة مسيئة في ألبومها الغنائي الجديد بعد إثارتها غضبا واسعا
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أعلنت المغنية الأمريكية، بيونسيه، عن حذفها كلمة في أغنية من ألبومها الجديد "Renaissance"، بعد أن تعرضت لهجوم من جانب جمعيات ونشطاء ذوي الإعاقة.
وانتقد المعجبون والناشطون استخدام بيونسيه (40 عاما) كلمة "Spaz" (سباز) في أغنية "Heated" من الألبوم، والتي يتم استخدامها كاسم ازدرائي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة المصابين بالشلل الدماغي.
بينما في اللغة الإنجليزية الأمريكية الأفريقية، فإن "سباز" دارجة في مجتمعات السود، وتعني الكلمة "الجنون" أو "القتال"، مما يؤدي إلى الارتباك حول الاستخدام السلبي للكلمة.
وكتبت الناشطة في حقوق ذوي الإعاقة، هانا ديفني، في مقال رأي نُشر بصحيفة
"ذا غارديان" البريطانية أن مكانة بيونسي كمغنية ذات أهمية ثقافية "لا تبرر استخدامها للغة المسيئة".
وكتبت في المقال: "المعاقون يستحقون الأفضل، ولا أريد أن أجري هذه المحادثة مرة أخرى".
وأكد متحدث باسم بيونسيه في تصريحات لموقع
"إنسايدر" الأمريكي أنه سيتم تعديل الأغنية.
وقال في بيان إن "الكلمة التي لم تستخدم عمدا بطريقة ضارة، وسيتم استبدالها".
ويعد ألبوم "Renaissance" (النهضة) هو السابع في مسيرة بيونسيه الغنائية، وتم طرحه في 29 يوليو/ تموز 2022، ويضم 16 أغنية.
يشار إلى أن مغنية أمريكية أخرى تعرضت لهجوم بسبب استخدامها لكلمة "سباز" في أغنيتها "Grrrls"، وهي لايزو.