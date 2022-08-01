https://arabic.sputniknews.com/20220801/تايوان-دخول-4-مقاتلات-صينية-منطقة-الدفاع-الجوي-للبلاد-1065845282.html
تايوان: دخول 4 مقاتلات صينية منطقة عمل وسائل الدفاع الجوي للبلاد
تايوان: دخول 4 مقاتلات صينية منطقة عمل وسائل الدفاع الجوي للبلاد
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، دخول أربعة مقاتلات من طراز "جيه-16" صينية منطقة الدفاع الجوي للبلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:42+0000
2022-08-01T11:42+0000
2022-08-01T11:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064822703_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_253324966e591899ad055b5e2257c4b4.jpg
وقالت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي على تويتر "دخلت أربع طائرات من طراز جيه-16 تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني منطقة الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان في 1 أغسطس/آب 2022".ودخلت المقاتلات الأجواء التايوانية وسط الاحتفال بالذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى.أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان ستكون لها "عواقب وخيمة"، مؤكدا أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وشدد الدبلوماسي الصيني، على أنه إذا توجهت بيلوسي إلى تايوان، فسيكون ذلك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا متعمدا لمبدأ "صين واحدة". وأضاف، أن زيارة بيلوسي ستلحق ضررا كبيرا بسيادة الصين وسلامة أراضيها، كما ستشكل تهديدا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.وأكد الدبلوماسي أن "هذا سيسبب ضررا خطيرا للعلاقات الصينية الأمريكية ويؤدي إلى أحداث وعواقب خطيرة للغاية".وأردف ليجيان، إن الصين "ستتخذ بالتأكيد إجراءات حازمة" لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي. في الوقت نفسه، لم يحدد الدبلوماسي الإجراءات التي ستتخذها الصين.وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الولايات-المتحدة-تنشر-سفنا-وطائرات-بالقرب-من-تايوان-مع-اقتراب-موعد-زيارة-بيلوسي-المحتملة--1065840672.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064822703_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2f65d4d718b3ed3a4a2ac430d219df95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تايوان: دخول 4 مقاتلات صينية منطقة عمل وسائل الدفاع الجوي للبلاد
11:42 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، دخول أربعة مقاتلات من طراز "جيه-16" صينية منطقة الدفاع الجوي للبلاد.
وقالت الوزارة في بيان على حسابها الرسمي على تويتر "دخلت أربع طائرات من طراز جيه-16 تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني منطقة الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان في 1 أغسطس/آب 2022".
ودخلت المقاتلات الأجواء التايوانية وسط الاحتفال بالذكرى 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبى الصينى.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إلى تايوان ستكون لها "عواقب وخيمة"، مؤكدا أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.
وشدد الدبلوماسي الصيني، على أنه إذا توجهت بيلوسي إلى تايوان، فسيكون ذلك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا متعمدا لمبدأ "صين واحدة". وأضاف، أن زيارة بيلوسي ستلحق ضررا كبيرا بسيادة الصين وسلامة أراضيها، كما ستشكل تهديدا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان.
وأكد الدبلوماسي أن "هذا سيسبب ضررا خطيرا للعلاقات الصينية الأمريكية ويؤدي إلى أحداث وعواقب خطيرة للغاية".
وأردف ليجيان، إن الصين "ستتخذ بالتأكيد إجراءات حازمة" لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي. في الوقت نفسه، لم يحدد الدبلوماسي الإجراءات التي ستتخذها الصين.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.