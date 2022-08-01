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تبون يعلن عن بناء ملاعب جديدة في الجزائر
تبون يعلن عن بناء ملاعب جديدة في الجزائر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ستشهد بناء ملاعب جديدة قريبا جنوبي وشرقي البلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:55+0000
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الجزائر
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جاء هذا في تصريحات للرئيس الجزائري خلال الحوار الدوري مع وسائل الإعلام، بحسب صحيفة "النهار".وقال تبون: "أعتقد أننا على أتم الجاهزية لاحتضان ألعاب إقليمية وعالمية خاصة وأن المنشآت موجودة".واعتبر أن المرافق الموجودة حاليا في البلاد لا تكفي، موضحا أنه سيبني مرافق رياضية جديدة في شرق البلاد وفي ورقلة وبشار.وأوضح أنه سيراعي التوازن وأنه لا فرق بين الجنوب والشرق والغرب، مضيفا: "سنبني ملاعب جديدة بهاته المناطق".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/تبون-الجزائر-ستواصل-سعيها-لتكون-سوريا-حاضرة-في-القمة-العربية-المقبلة-1065820955.html
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الجزائر

تبون يعلن عن بناء ملاعب جديدة في الجزائر

07:55 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ستشهد بناء ملاعب جديدة قريبا جنوبي وشرقي البلاد.
جاء هذا في تصريحات للرئيس الجزائري خلال الحوار الدوري مع وسائل الإعلام، بحسب صحيفة "النهار".
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
تبون: الجزائر ستواصل سعيها لتكون سوريا حاضرة في القمة العربية المقبلة
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وقال تبون: "أعتقد أننا على أتم الجاهزية لاحتضان ألعاب إقليمية وعالمية خاصة وأن المنشآت موجودة".
واعتبر أن المرافق الموجودة حاليا في البلاد لا تكفي، موضحا أنه سيبني مرافق رياضية جديدة في شرق البلاد وفي ورقلة وبشار.
وأوضح أنه سيراعي التوازن وأنه لا فرق بين الجنوب والشرق والغرب، مضيفا: "سنبني ملاعب جديدة بهاته المناطق".
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