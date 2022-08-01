https://arabic.sputniknews.com/20220801/تبون-يعلن-عن-بناء-ملاعب-جديدة-في-الجزائر-1065830745.html
تبون يعلن عن بناء ملاعب جديدة في الجزائر
تبون يعلن عن بناء ملاعب جديدة في الجزائر
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ستشهد بناء ملاعب جديدة قريبا جنوبي وشرقي البلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:55+0000
2022-08-01T07:55+0000
2022-08-01T07:55+0000
الجزائر
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جاء هذا في تصريحات للرئيس الجزائري خلال الحوار الدوري مع وسائل الإعلام، بحسب صحيفة "النهار".وقال تبون: "أعتقد أننا على أتم الجاهزية لاحتضان ألعاب إقليمية وعالمية خاصة وأن المنشآت موجودة".واعتبر أن المرافق الموجودة حاليا في البلاد لا تكفي، موضحا أنه سيبني مرافق رياضية جديدة في شرق البلاد وفي ورقلة وبشار.وأوضح أنه سيراعي التوازن وأنه لا فرق بين الجنوب والشرق والغرب، مضيفا: "سنبني ملاعب جديدة بهاته المناطق".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/تبون-الجزائر-ستواصل-سعيها-لتكون-سوريا-حاضرة-في-القمة-العربية-المقبلة-1065820955.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
تبون يعلن عن بناء ملاعب جديدة في الجزائر
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ستشهد بناء ملاعب جديدة قريبا جنوبي وشرقي البلاد.
جاء هذا في تصريحات للرئيس الجزائري خلال الحوار الدوري مع وسائل الإعلام، بحسب صحيفة "النهار"
.
وقال تبون: "أعتقد أننا على أتم الجاهزية لاحتضان ألعاب إقليمية وعالمية خاصة وأن المنشآت موجودة".
واعتبر أن المرافق الموجودة حاليا في البلاد لا تكفي، موضحا أنه سيبني مرافق رياضية جديدة في شرق البلاد وفي ورقلة وبشار.
وأوضح أنه سيراعي التوازن وأنه لا فرق بين الجنوب والشرق والغرب، مضيفا: "سنبني ملاعب جديدة بهاته المناطق".