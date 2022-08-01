https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-تتابع-بقلق-التطورات-في-العراق-وتأمل-بتشكيل-حكومة-شاملة-بأسرع-وقت-1065870240.html

تركيا تتابع بقلق التطورات في العراق وتأمل بتشكيل حكومة شاملة بأسرع وقت

تركيا تتابع بقلق التطورات في العراق وتأمل بتشكيل حكومة شاملة بأسرع وقت

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إنها تتابع بقلق تطورات الأوضاع في العراق، معربة عن أملها في تشكيل حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T18:49+0000

2022-08-01T18:49+0000

2022-08-01T18:49+0000

أخبار تركيا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

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أنطاكيا- سبوتنيك. ونشرت وزارة الخارجية بيانا، جاء فيه: "نتابع بقلق التطورات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد... نأمل في إنهاء حالة عدم اليقين السياسي في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة شاملة تمثيلية دون مزيد من التأخير".وأضاف البيان التركي: "نؤكد على ضرورة الابتعاد عن العنف ونطالب جميع الأطراف بضبط النفس والتعامل بحكمة".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.وبدأت تظاهرة أنصار "الإطار التنسيقي" قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما حاولت القوات الأمنية العراقية منعهم من دخول المنطقة، غداة دعوة "الإطار التنسيقي"، إلى "تظاهرات حاشدة اليوم الاثنين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية".وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد أمس الأحد، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم".واعتبر الصدر، أن "اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".

https://arabic.sputniknews.com/20220801/التيار-الصدري-في-العراق-يرد-على-دعوات-الحوار-الجديدة-1065860341.html

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