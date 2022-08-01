https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-سيتوالى-بنفس-آلية-الشحنة-الأولى-1065850916.html

تركيا: تصدير الحبوب الأوكرانية سيتوالى وفقا لآلية نقل الشحنة الأولى

تركيا: تصدير الحبوب الأوكرانية سيتوالى وفقا لآلية نقل الشحنة الأولى

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تصدير الحبوب الأوكرانية سيتوالى بنفس آلية الشحنة الأولى التي غادرت ميناء أوديسا صباح اليوم الاثنين. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T12:50+0000

2022-08-01T12:50+0000

2022-08-01T12:54+0000

أخبار تركيا اليوم

حبوب

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جاء ذلك في تصريحات أدلى به، في العاصمة التركية أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".واعتبر أن تحريك السفن من الموانئ الأوكرانية يعتبر مسألة إنسانية لها أهمية كبيرة، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تنتجان ثلث احتياجات العالم من الحبوب.وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن السفينة التي غادرت ميناء أوديسا سوف تصل إسطنبول بعد ظهر غد الثلاثاء.وأوضح أن السفينة التي يرفع عليها علم سيراليون على متنها 27 ألف طن من الذرة، وأنها متجهة إلى لبنان.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن انطلاق أول سفينة من ميناء أوديسا، واتخذت مسارا نحو شمال غربي البحر الأسود وهي تحت المراقبة المستمرة.وكانت مدينة إسطنبول قد شهدت افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.في 22 يوليو/تموز، تم التوقيع على اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير وعلى المساعدة الروسية في تصدير الحبوب الأوكرانية.يشمل الاتفاق، الذي وقّعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/تركيا-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-قد-تغادر-أوكرانيا-في-الأول-من-أغسطس-1065787770.html

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أخبار تركيا اليوم, حبوب