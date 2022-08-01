https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-مستعدون-لخفض-التوتر-بين-صربيا-وكوسوفو-1065826108.html
تركيا: مستعدون لخفض التوتر بين صربيا وكوسوفو
تركيا: مستعدون لخفض التوتر بين صربيا وكوسوفو
عبّر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد أنقرة التدخل لخفض التوتر القائم في المنطقة الحدودية بين صربيا وكوسوفو. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T05:57+0000
2022-08-01T05:57+0000
2022-08-01T05:57+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأحد، بحسب وكالة الأناضول.وقال البيان إن الوزير تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، واتصالا آخر بنظيرته الكوسوفية دونيكا جيرفالا شوارتز.وأكّد الوزير التركي للجانبين أن بلاده تولي اهتماما بالسلام والاستقرار في منطقة البلقان.واعتبر أن اندلاع أي توترات في المنطقة لن يعود بالفائدة على أي طرف، مؤكدا على ضرورة ضبط النفس.وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قد حمل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوترات واندلاع صراع محتمل بين الجانبين.وتصاعد التوتر بين البلدين، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون حيز التنفيذ في كوسوفو.ويلزم هذا القانون الجميع ومنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الخارجية-التركية-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-ستغادر-ميناء-أوكرانيا-صباحا-1065825402.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار تركيا اليوم
تركيا: مستعدون لخفض التوتر بين صربيا وكوسوفو
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عبّر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد أنقرة التدخل لخفض التوتر القائم في المنطقة الحدودية بين صربيا وكوسوفو.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الأحد، بحسب وكالة الأناضول
.
وقال البيان إن الوزير تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، واتصالا آخر بنظيرته الكوسوفية دونيكا جيرفالا شوارتز.
وأكّد الوزير التركي للجانبين أن بلاده تولي اهتماما بالسلام والاستقرار في منطقة البلقان.
واعتبر أن اندلاع أي توترات في المنطقة لن يعود بالفائدة على أي طرف، مؤكدا على ضرورة ضبط النفس.
وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قد حمل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوترات واندلاع صراع محتمل بين الجانبين.
وتصاعد التوتر بين البلدين، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون حيز التنفيذ في كوسوفو.
ويلزم هذا القانون الجميع ومنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.