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https://arabic.sputniknews.com/20220801/تسريبات-تيك-توك-يستعد-لطرح-تطبيق-موسيقي-ينافس-سبوتيفاي-1065838626.html
تسريبات: "تيك توك" يستعد لطرح تطبيق موسيقي ينافس "سبوتيفاي"
تسريبات: "تيك توك" يستعد لطرح تطبيق موسيقي ينافس "سبوتيفاي"
كشفت تسريبات أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك" يستعد للمنافسة وبقوة في عالم الموسيقى الرقمية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:28+0000
2022-08-01T10:28+0000
مجتمع
منوعات
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وتظهر براءات اختراع حصل عليها موقع "إنسايدر" الأمريكي أن "تيك توك" يعمل على طرح تطبيق تشغيل موسيقي.وتقدمت "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" بطلب علامة تجارية في شهر مايو/ أيار الماضي باسم "تيك توك ميوزيك"، ستتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل ومشاركتها والتوصية بها، وكذلك التعليق على الموسيقى، بالإضافة إلى بث الصوت والفيديو.وأشارت التسريبات إلى أن شركة "بايت دانس" تقدمت بالفعل بطلب للحصول على العلامة التجارية "تيك توك ميوزيك" في أستراليا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.يشار إلى أن "تيك توك" تمتلك خبرة في مجال الموسيقى الرقمية، من خلال تطبيقها "ريسو"، الذي طرحته في عام 2020 في الهند والبرازيل وإندونيسيا، الذي يمتلك القدرة على إنشاء قوائم التشغيل ومشاركة الأغاني على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان تقرير سابق لموقع "إنسايدر" ذكر أن عدد المستخدمين النشطين لتطبيق "ريسو" داخل الهند وحدها في الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2021 ونفس الشهر في 2022 نما بنسبة 304 بالمئة، بالمقارنة مع عدد المستخدمين النشطين على "سبوتيفاي" في نفس الفترة والدولة (38 بالمئة).
https://arabic.sputniknews.com/20220729/يوتيوب-يقلد-تيك-توك-بطرحه-ميزة-جديدة-60-ثانية-فقط-1065747046.html
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مجتمع, منوعات

تسريبات: "تيك توك" يستعد لطرح تطبيق موسيقي ينافس "سبوتيفاي"

10:28 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENتطبيق "تيك توك"
تطبيق تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
تطبيق "تيك توك"
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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كشفت تسريبات أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك" يستعد للمنافسة وبقوة في عالم الموسيقى الرقمية.
وتظهر براءات اختراع حصل عليها موقع "إنسايدر" الأمريكي أن "تيك توك" يعمل على طرح تطبيق تشغيل موسيقي.
وتقدمت "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك" بطلب علامة تجارية في شهر مايو/ أيار الماضي باسم "تيك توك ميوزيك"، ستتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل ومشاركتها والتوصية بها، وكذلك التعليق على الموسيقى، بالإضافة إلى بث الصوت والفيديو.
منصة يوتيوب للفيديوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
يوتيوب يقلد "تيك توك" بطرحه ميزة جديدة... 60 ثانية فقط
29 يوليو, 14:29 GMT
وأشارت التسريبات إلى أن شركة "بايت دانس" تقدمت بالفعل بطلب للحصول على العلامة التجارية "تيك توك ميوزيك" في أستراليا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
يشار إلى أن "تيك توك" تمتلك خبرة في مجال الموسيقى الرقمية، من خلال تطبيقها "ريسو"، الذي طرحته في عام 2020 في الهند والبرازيل وإندونيسيا، الذي يمتلك القدرة على إنشاء قوائم التشغيل ومشاركة الأغاني على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان تقرير سابق لموقع "إنسايدر" ذكر أن عدد المستخدمين النشطين لتطبيق "ريسو" داخل الهند وحدها في الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2021 ونفس الشهر في 2022 نما بنسبة 304 بالمئة، بالمقارنة مع عدد المستخدمين النشطين على "سبوتيفاي" في نفس الفترة والدولة (38 بالمئة).
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