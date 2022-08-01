عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220801/تقرير-لمجلة-أجنبية-مع-صورة-مسيئة-لمحمد-بن-سلمان-يفجر-غضبا-واسعا-في-السعودية-1065838161.html
تقرير لمجلة أجنبية مع صورة "مسيئة" لمحمد بن سلمان يفجر غضبا واسعا في السعودية
تقرير لمجلة أجنبية مع صورة "مسيئة" لمحمد بن سلمان يفجر غضبا واسعا في السعودية
أثار تقرير لمجلة "إيكونوميست" عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا واسعا بين السعوديين، خصوصا أنه وصفه بالطاغية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:19+0000
2022-08-01T10:19+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065134690_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_72ed599f311e45f95cbd5166946ac86e.jpg
حمل التقرير عنوان "محمد بن سلمان: طاغية في الصحراء"، مع صورة رئيسية لرأس من الخلف عليها شماغ وعقال متصل به فتيل مشتعل. ونقل تصريحات لمصادر عن طبيعة شخصية محمد بن سلمان منذ أن كان طفلًا وإلى الآن، متسائلًا عما قد يفعله مستقبلًا.وجاء فيما نقله التقرير مزاعم توحي بأن الأمير محمد شخص عنيف وعصبي ويسعى إلى السلطة منذ صغره ولا يتهاون مع من يتحداه.واعتبر احد المغردين أن "الإعلام الغربي بدأ مرحلة جديدة لشيطنة محمد بن سلمان لأنه باختصار لم يذعن للغرب، فهم يحاولون تجريده من إنسانيته وقتله سياسيًا بلقب صدام الصغير".وقال آخر إن صحيفة "إيكونوميست" "ساقطة وغير مهنية"، وعليها أن تعتذر عن "عنصريتها تجاه السعوديين، وتعديها على اللبس العربي الأصيل".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065134690_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_ca8abde960172bf5625a368150459e66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

تقرير لمجلة أجنبية مع صورة "مسيئة" لمحمد بن سلمان يفجر غضبا واسعا في السعودية

10:19 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
أثار تقرير لمجلة "إيكونوميست" عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا واسعا بين السعوديين، خصوصا أنه وصفه بالطاغية.
حمل التقرير عنوان "محمد بن سلمان: طاغية في الصحراء"، مع صورة رئيسية لرأس من الخلف عليها شماغ وعقال متصل به فتيل مشتعل. ونقل تصريحات لمصادر عن طبيعة شخصية محمد بن سلمان منذ أن كان طفلًا وإلى الآن، متسائلًا عما قد يفعله مستقبلًا.
وجاء فيما نقله التقرير مزاعم توحي بأن الأمير محمد شخص عنيف وعصبي ويسعى إلى السلطة منذ صغره ولا يتهاون مع من يتحداه.
وينتشر ارتداء الشماغ والعقال في دول الخليج، فيما رأى معلقون أن هذه الصورة تحمل "إساءة" لزي عربي تقليدي، و"عنصرية" و"ربط العرب بالإرهاب".
واعتبر احد المغردين أن "الإعلام الغربي بدأ مرحلة جديدة لشيطنة محمد بن سلمان لأنه باختصار لم يذعن للغرب، فهم يحاولون تجريده من إنسانيته وقتله سياسيًا بلقب صدام الصغير".
وقال آخر إن صحيفة "إيكونوميست" "ساقطة وغير مهنية"، وعليها أن تعتذر عن "عنصريتها تجاه السعوديين، وتعديها على اللبس العربي الأصيل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала