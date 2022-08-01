تقرير لمجلة أجنبية مع صورة "مسيئة" لمحمد بن سلمان يفجر غضبا واسعا في السعودية
© AFP 2022 / MANDEL NGANولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة جدة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 16 يوليو/ تموز 2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
أثار تقرير لمجلة "إيكونوميست" عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا واسعا بين السعوديين، خصوصا أنه وصفه بالطاغية.
حمل التقرير عنوان "محمد بن سلمان: طاغية في الصحراء"، مع صورة رئيسية لرأس من الخلف عليها شماغ وعقال متصل به فتيل مشتعل. ونقل تصريحات لمصادر عن طبيعة شخصية محمد بن سلمان منذ أن كان طفلًا وإلى الآن، متسائلًا عما قد يفعله مستقبلًا.
وجاء فيما نقله التقرير مزاعم توحي بأن الأمير محمد شخص عنيف وعصبي ويسعى إلى السلطة منذ صغره ولا يتهاون مع من يتحداه.
غلاف عنصري تافه من مجلة الإيكونوميست التي من المفترض أن تكون رصينة، إذ يصور عقال العربي على أنه قنبلة موقوتة… كل جرائم الغرب والشرق وأدواتهما الطائفية الحشاشة ضد أهلنا في #سوريا و #اليمن و #العراق و #ليبيا و #العراق و #لبنان و##أفغانستان لا تراها الإيكونوميست! pic.twitter.com/PKkLY041AQ— د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) July 31, 2022
وينتشر ارتداء الشماغ والعقال في دول الخليج، فيما رأى معلقون أن هذه الصورة تحمل "إساءة" لزي عربي تقليدي، و"عنصرية" و"ربط العرب بالإرهاب".
@TheEconomist— مـحـمـد الـسـاعـد 🇸🇦 (@massaaed) July 31, 2022
على صحيفة الايكونوميست ان تعتذر عن عنصريتها
تجاه السعوديين، وتعديها على اللبس العربي الاصيل،
بعد نشرها لرسم يصف السعوديين بأنهم قنابل متفجرة، ويظهر الشماغ الاحمر فوق رأس رجل ويخرج منه فتيل قنبلة.
صحيفة متطرفة وساقطة وغير مهنية !! pic.twitter.com/NvMlUEh3Dq
واعتبر احد المغردين أن "الإعلام الغربي بدأ مرحلة جديدة لشيطنة محمد بن سلمان لأنه باختصار لم يذعن للغرب، فهم يحاولون تجريده من إنسانيته وقتله سياسيًا بلقب صدام الصغير".
وقال آخر إن صحيفة "إيكونوميست" "ساقطة وغير مهنية"، وعليها أن تعتذر عن "عنصريتها تجاه السعوديين، وتعديها على اللبس العربي الأصيل".