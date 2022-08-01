https://arabic.sputniknews.com/20220801/تقرير-لمجلة-أجنبية-مع-صورة-مسيئة-لمحمد-بن-سلمان-يفجر-غضبا-واسعا-في-السعودية-1065838161.html

تقرير لمجلة أجنبية مع صورة "مسيئة" لمحمد بن سلمان يفجر غضبا واسعا في السعودية

تقرير لمجلة أجنبية مع صورة "مسيئة" لمحمد بن سلمان يفجر غضبا واسعا في السعودية

أثار تقرير لمجلة "إيكونوميست" عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا واسعا بين السعوديين، خصوصا أنه وصفه بالطاغية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T10:19+0000

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2022-08-01T10:19+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

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حمل التقرير عنوان "محمد بن سلمان: طاغية في الصحراء"، مع صورة رئيسية لرأس من الخلف عليها شماغ وعقال متصل به فتيل مشتعل. ونقل تصريحات لمصادر عن طبيعة شخصية محمد بن سلمان منذ أن كان طفلًا وإلى الآن، متسائلًا عما قد يفعله مستقبلًا.وجاء فيما نقله التقرير مزاعم توحي بأن الأمير محمد شخص عنيف وعصبي ويسعى إلى السلطة منذ صغره ولا يتهاون مع من يتحداه.واعتبر احد المغردين أن "الإعلام الغربي بدأ مرحلة جديدة لشيطنة محمد بن سلمان لأنه باختصار لم يذعن للغرب، فهم يحاولون تجريده من إنسانيته وقتله سياسيًا بلقب صدام الصغير".وقال آخر إن صحيفة "إيكونوميست" "ساقطة وغير مهنية"، وعليها أن تعتذر عن "عنصريتها تجاه السعوديين، وتعديها على اللبس العربي الأصيل".

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