https://arabic.sputniknews.com/20220801/جامعة-تبرئ-زوجة-رئيس-كوريا-الجنوبية-من-السرقة-الأدبية-1065853126.html
جامعة تبرئ زوجة رئيس كوريا الجنوبية من السرقة الأدبية
جامعة تبرئ زوجة رئيس كوريا الجنوبية من السرقة الأدبية
برأت جامعة، اليوم الاثنين، كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، من السرقة الأدبية، وذلك بعد تحقيق استمر أشهر في أوراقها الأكاديمية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:18+0000
2022-08-01T13:18+0000
2022-08-01T13:18+0000
كوريا الجنوبية
العالم
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وأجرت جامعة كوكمين في سيئول تحقيقا في أوراق كيم البحثية الأربعة، بشأن مزاعم سوء السلوك التي أثيرت العام الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت الجامعة إن لجنة التحقيق التابعة لها خلصت إلى أن أطروحة الدكتوراه وورقتين أخريين "لا يشكلان سرقة أدبية ولا سوء سلوك بحثي ينحرف بشكل خطير عن النطاق المقبول عادة في التخصصات الأكاديمية".أما بالنسبة للورقة المتبقية، فقد أشارت جامعة كوكمين إلى أنه "كان من المستحيل التحقق مما إذا كان هناك سوء سلوك".وحصلت كيم كيون هي على درجة الدكتوراه في التصميم من جامعة كوكمين عام 2008.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/استطلاع-رأي-انخفاض-نسبة-الموافقة-على-رئيس-كوريا-الجنوبية-إلى-40-بالمئة-لأول-مرة-1064891393.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, العالم
جامعة تبرئ زوجة رئيس كوريا الجنوبية من السرقة الأدبية
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برأت جامعة، اليوم الاثنين، كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، من السرقة الأدبية، وذلك بعد تحقيق استمر أشهر في أوراقها الأكاديمية.
وأجرت جامعة كوكمين في سيئول تحقيقا في أوراق كيم البحثية الأربعة، بشأن مزاعم سوء السلوك التي أثيرت العام الماضي، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وقالت الجامعة إن لجنة التحقيق التابعة لها خلصت إلى أن أطروحة الدكتوراه وورقتين أخريين "لا يشكلان سرقة أدبية ولا سوء سلوك بحثي ينحرف بشكل خطير عن النطاق المقبول عادة في التخصصات الأكاديمية".
أما بالنسبة للورقة المتبقية، فقد أشارت جامعة كوكمين إلى أنه "كان من المستحيل التحقق مما إذا كان هناك سوء سلوك".
وحصلت كيم كيون هي على درجة الدكتوراه في التصميم من جامعة كوكمين عام 2008.