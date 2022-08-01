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جامعة تبرئ زوجة رئيس كوريا الجنوبية من السرقة الأدبية
جامعة تبرئ زوجة رئيس كوريا الجنوبية من السرقة الأدبية
برأت جامعة، اليوم الاثنين، كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، من السرقة الأدبية، وذلك بعد تحقيق استمر أشهر في أوراقها الأكاديمية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:18+0000
2022-08-01T13:18+0000
كوريا الجنوبية
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وأجرت جامعة كوكمين في سيئول تحقيقا في أوراق كيم البحثية الأربعة، بشأن مزاعم سوء السلوك التي أثيرت العام الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت الجامعة إن لجنة التحقيق التابعة لها خلصت إلى أن أطروحة الدكتوراه وورقتين أخريين "لا يشكلان سرقة أدبية ولا سوء سلوك بحثي ينحرف بشكل خطير عن النطاق المقبول عادة في التخصصات الأكاديمية".أما بالنسبة للورقة المتبقية، فقد أشارت جامعة كوكمين إلى أنه "كان من المستحيل التحقق مما إذا كان هناك سوء سلوك".وحصلت كيم كيون هي على درجة الدكتوراه في التصميم من جامعة كوكمين عام 2008.
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كوريا الجنوبية, العالم

جامعة تبرئ زوجة رئيس كوريا الجنوبية من السرقة الأدبية

13:18 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / KIM HONG-JIكيم كيون هي، برفقة زوجها الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول
كيم كيون هي، برفقة زوجها الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
كيم كيون هي، برفقة زوجها الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول
© AFP 2022 / KIM HONG-JI
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برأت جامعة، اليوم الاثنين، كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، من السرقة الأدبية، وذلك بعد تحقيق استمر أشهر في أوراقها الأكاديمية.
وأجرت جامعة كوكمين في سيئول تحقيقا في أوراق كيم البحثية الأربعة، بشأن مزاعم سوء السلوك التي أثيرت العام الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وقالت الجامعة إن لجنة التحقيق التابعة لها خلصت إلى أن أطروحة الدكتوراه وورقتين أخريين "لا يشكلان سرقة أدبية ولا سوء سلوك بحثي ينحرف بشكل خطير عن النطاق المقبول عادة في التخصصات الأكاديمية".
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أما بالنسبة للورقة المتبقية، فقد أشارت جامعة كوكمين إلى أنه "كان من المستحيل التحقق مما إذا كان هناك سوء سلوك".
وحصلت كيم كيون هي على درجة الدكتوراه في التصميم من جامعة كوكمين عام 2008.
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