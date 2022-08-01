عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220801/حالة-طوارئ-في-هونغ-كونغ-بعد-وفاة-طفلة-عمرها-عامين-بسبب-أعراض-حادة-لكورونا-1065844364.html
حالة طوارئ في هونغ كونغ بعد وفاة طفلة عمرها عامين بسبب أعراض حادة لكورونا
حالة طوارئ في هونغ كونغ بعد وفاة طفلة عمرها عامين بسبب أعراض حادة لكورونا
توفيت فتاة تبلغ من العمر 22 شهرا بعد إصابة شديدة الأعراض بمرض "كوفيد 19" في هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، ما أثار انتباه السلطات الصحية في البلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:45+0000
2022-08-01T11:47+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/59/1044575973_0:51:2743:1594_1920x0_80_0_0_7aa05f4ba656e819aaaacb5a8e29c49a.jpg
وأعقب الوفاة اجتماع حرج لخبراء الصحة الحكوميين لتحديد ما إذا كان ينبغي التوصية بالسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بأخذ لقاحي "سينوفاك" و"فايزر".وقال مصدر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن اجتماعا مشتركا للجنة العلمية للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات واللجنة العلمية للأمراض الناشئة والحيوانية عقد بعد ظهر اليوم الاثنين، مع الموافقة على خفض الحد العمري المتوقع هذا الأسبوع.إذا تم تنفيذ التوصية، سيقوم مكتب الصحة بإعلان التوجيهات النهائية بشأن موعد سريان تغيير السياسة. يتوفر لقاحا "سينوفاك" و"فايزر" للأطفال حتى سن الثالثة.جاءت التطورات الأخيرة في الوقت الذي أبلغت فيه هونغ كونغ عن 4254 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" يوم الاثنين، بما في ذلك 235 حالة وافدة من الخارج، وتسجيل ست حالات وفاة أخرى.توفيت الفتاة البالغة من العمر 22 شهرا بعد ظهر اليوم الاثنين، وأحيلت الوفاة إلى الطبيب الشرعي للتحقيق فيها، على حد قول الدكتورة لاو كا هين، المديرة العامة لهيئة المستشفيات في المدينة.وتدهورت حالتها بعد أقل من 24 ساعة من ظهور الأعراض عليها ليلة الأربعاء الماضي عندما أصيبت بحمى شديدة وعانت من نوبة صرع.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/علماء-روس-يطورون-قناعا-للشفاء-من-تداعيات-فيروس-كورونا--1065670981.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/59/1044575973_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_71539a0be96ab0275502f9d3c11a70a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

حالة طوارئ في هونغ كونغ بعد وفاة طفلة عمرها عامين بسبب أعراض حادة لكورونا

11:45 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 01.08.2022)
© Sputnik . Мигель Кандела / الذهاب إلى بنك الصورطاقم طبي يقف في طابور للتسجيل في إضراب العاملين في المجال الطبي لمعالجة تفشي فيروس كورونا والضغط على حكومة هونغ كونغ وإغلاق حدود البر الرئيسي في هونغ كونغ مع الصين
طاقم طبي يقف في طابور للتسجيل في إضراب العاملين في المجال الطبي لمعالجة تفشي فيروس كورونا والضغط على حكومة هونغ كونغ وإغلاق حدود البر الرئيسي في هونغ كونغ مع الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Мигель Кандела
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
توفيت فتاة تبلغ من العمر 22 شهرا بعد إصابة شديدة الأعراض بمرض "كوفيد 19" في هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، ما أثار انتباه السلطات الصحية في البلاد.
وأعقب الوفاة اجتماع حرج لخبراء الصحة الحكوميين لتحديد ما إذا كان ينبغي التوصية بالسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بأخذ لقاحي "سينوفاك" و"فايزر".
وقال مصدر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن اجتماعا مشتركا للجنة العلمية للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات واللجنة العلمية للأمراض الناشئة والحيوانية عقد بعد ظهر اليوم الاثنين، مع الموافقة على خفض الحد العمري المتوقع هذا الأسبوع.
يحمل موظفو الانتخابات في مركز اقتراع متنقل، يرتدون زياً واقياً، صناديق الاقتراع أثناء زيارتهم للأشخاص الموجودين في الحجر الصحي لجمع أصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في صوفيا 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
علماء روس يطورون قناعا للشفاء من تداعيات فيروس كورونا
28 يوليو, 07:01 GMT
إذا تم تنفيذ التوصية، سيقوم مكتب الصحة بإعلان التوجيهات النهائية بشأن موعد سريان تغيير السياسة. يتوفر لقاحا "سينوفاك" و"فايزر" للأطفال حتى سن الثالثة.
جاءت التطورات الأخيرة في الوقت الذي أبلغت فيه هونغ كونغ عن 4254 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" يوم الاثنين، بما في ذلك 235 حالة وافدة من الخارج، وتسجيل ست حالات وفاة أخرى.
توفيت الفتاة البالغة من العمر 22 شهرا بعد ظهر اليوم الاثنين، وأحيلت الوفاة إلى الطبيب الشرعي للتحقيق فيها، على حد قول الدكتورة لاو كا هين، المديرة العامة لهيئة المستشفيات في المدينة.
وتدهورت حالتها بعد أقل من 24 ساعة من ظهور الأعراض عليها ليلة الأربعاء الماضي عندما أصيبت بحمى شديدة وعانت من نوبة صرع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала