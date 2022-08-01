https://arabic.sputniknews.com/20220801/حالة-طوارئ-في-هونغ-كونغ-بعد-وفاة-طفلة-عمرها-عامين-بسبب-أعراض-حادة-لكورونا-1065844364.html

حالة طوارئ في هونغ كونغ بعد وفاة طفلة عمرها عامين بسبب أعراض حادة لكورونا

حالة طوارئ في هونغ كونغ بعد وفاة طفلة عمرها عامين بسبب أعراض حادة لكورونا

توفيت فتاة تبلغ من العمر 22 شهرا بعد إصابة شديدة الأعراض بمرض "كوفيد 19" في هونغ كونغ، الأسبوع الماضي، ما أثار انتباه السلطات الصحية في البلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T11:45+0000

2022-08-01T11:45+0000

2022-08-01T11:47+0000

فيروس كورونا

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وأعقب الوفاة اجتماع حرج لخبراء الصحة الحكوميين لتحديد ما إذا كان ينبغي التوصية بالسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر بأخذ لقاحي "سينوفاك" و"فايزر".وقال مصدر لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إن اجتماعا مشتركا للجنة العلمية للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات واللجنة العلمية للأمراض الناشئة والحيوانية عقد بعد ظهر اليوم الاثنين، مع الموافقة على خفض الحد العمري المتوقع هذا الأسبوع.إذا تم تنفيذ التوصية، سيقوم مكتب الصحة بإعلان التوجيهات النهائية بشأن موعد سريان تغيير السياسة. يتوفر لقاحا "سينوفاك" و"فايزر" للأطفال حتى سن الثالثة.جاءت التطورات الأخيرة في الوقت الذي أبلغت فيه هونغ كونغ عن 4254 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" يوم الاثنين، بما في ذلك 235 حالة وافدة من الخارج، وتسجيل ست حالات وفاة أخرى.توفيت الفتاة البالغة من العمر 22 شهرا بعد ظهر اليوم الاثنين، وأحيلت الوفاة إلى الطبيب الشرعي للتحقيق فيها، على حد قول الدكتورة لاو كا هين، المديرة العامة لهيئة المستشفيات في المدينة.وتدهورت حالتها بعد أقل من 24 ساعة من ظهور الأعراض عليها ليلة الأربعاء الماضي عندما أصيبت بحمى شديدة وعانت من نوبة صرع.

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