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https://arabic.sputniknews.com/20220801/حركة-عفوية-من-وزير-خارجية-بنين-تثير-جدلا-هل-كان-ينظف-كتفه-بعدما-لمسه-ماكرون-1065838986.html
حركة عفوية من وزير خارجية بنين تثير جدلا... هل كان ينظف كتفه بعدما لمسه ماكرون
حركة عفوية من وزير خارجية بنين تثير جدلا... هل كان ينظف كتفه بعدما لمسه ماكرون
خطّأ وزير الخارجية البنيني، أوريلين أغبينونسي، أولئك الذين ادعوا أنه كان ينظف كتفه بعدما لمسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء بينهما. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:35+0000
2022-08-01T10:35+0000
العالم
إيمانويل ماكرون
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وفي الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ماكرون يقف مع رئيس بنين ووزير خارجيته، بدا أن ماكرون يربت كتف وزير الخارجية الذي سارع بنفض كتفه.وزار الرئيس الفرنسي، الأربعاء، دولة بنين ضمن جولة له في أفريقيا شملت أيضا الكاميرون وغينيا بيساو.وتعهد ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس بنين باتريس تالون، بتقديم معدات عسكرية إلى بنين لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
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العالم, إيمانويل ماكرون

حركة عفوية من وزير خارجية بنين تثير جدلا... هل كان ينظف كتفه بعدما لمسه ماكرون

10:35 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Poolالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يرحب بالصحفيين في قمة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski/Pool
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خطّأ وزير الخارجية البنيني، أوريلين أغبينونسي، أولئك الذين ادعوا أنه كان ينظف كتفه بعدما لمسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء بينهما.
وفي الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ماكرون يقف مع رئيس بنين ووزير خارجيته، بدا أن ماكرون يربت كتف وزير الخارجية الذي سارع بنفض كتفه.

وردا على تغريدة من أحد الأشخاص كتب فيها أن حركة الوزير تهدف إلى محو رمز التفوق الذي فرضه عليه ماكرون، قال الوزير: "خطأ.. الأمر ليس كذلك. الرئيس ماكرون لاحظ أثرا للغبار على سترتي بعد المؤتمر الصحفي. وحركتي كانت لإكمال تصرفه الودي".

وزار الرئيس الفرنسي، الأربعاء، دولة بنين ضمن جولة له في أفريقيا شملت أيضا الكاميرون وغينيا بيساو.
وتعهد ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس بنين باتريس تالون، بتقديم معدات عسكرية إلى بنين لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
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