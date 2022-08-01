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ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة
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ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة
ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة
أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الاثنين، انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
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ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة

10:49 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 01.08.2022)
© AFP 2022 / -رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / -
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أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الاثنين، انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس.
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