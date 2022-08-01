https://arabic.sputniknews.com/20220801/خالد-المشري-يفوز-بانتخابات-رئاسة-المجلس-الأعلى-للدولة-1065841254.html
ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة
ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة
أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الاثنين، انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:49+0000
2022-08-01T10:49+0000
2022-08-01T10:50+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ليبيا.. خالد المشري يفوز برئاسة المجلس الأعلى للدولة
10:49 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعاد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الاثنين، انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس.