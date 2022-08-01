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رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إحدى تشكيلات الدفاع الجوي
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إحدى تشكيلات الدفاع الجوي
تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، إحدى تشكيلات الدفاع الجوي وعددا من مراكز التدريب لمتابعة استعدادها القتالي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:11+0000
2022-08-01T16:11+0000
رصد عسكري
مصر
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جاء ذلك وفقا لبيان نشره المتحدث العسكري المصري على "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيه إن رئيس الأركان تفقد مراكز تدريب وإحدى تشكيلات الدفاع الجوي للوقوف على مستوى التدريب والحالة الإدارية والفنية للأفراد والمعدات.وخلال تفقده لمراكز التدريب التقى الفريق أسامة عسكر بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكري داخل مراكز التدريب.ولفت البيان إلى أن رئيس الأركان نقل تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للجنود بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.وأكد الفريق أسامة عسكر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والذود عن مقدراته.وشدد على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها مع امتلاك معدات حديثة وأسلحة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/الجيش-المصري-يعلن-سقوط-طائرة-مقاتلة-أثناء-التدريبات-1063882242.html
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رصد عسكري, مصر

رئيس أركان الجيش المصري يتفقد إحدى تشكيلات الدفاع الجوي

16:11 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / -
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تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، إحدى تشكيلات الدفاع الجوي وعددا من مراكز التدريب لمتابعة استعدادها القتالي.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره المتحدث العسكري المصري على "تويتر"، اليوم الاثنين، قال فيه إن رئيس الأركان تفقد مراكز تدريب وإحدى تشكيلات الدفاع الجوي للوقوف على مستوى التدريب والحالة الإدارية والفنية للأفراد والمعدات.
وخلال تفقده لمراكز التدريب التقى الفريق أسامة عسكر بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكري داخل مراكز التدريب.
ولفت البيان إلى أن رئيس الأركان نقل تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للجنود بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
وأكد الفريق أسامة عسكر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والذود عن مقدراته.
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وشدد على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها مع امتلاك معدات حديثة وأسلحة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية.
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