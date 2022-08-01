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رئيس الإمارات ونائبه يبعثان برسالتين إلى الرئيس السويسري
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان برسالتين إلى الرئيس السويسري
بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالتين إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T06:55+0000
2022-08-01T06:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة برقية تهنئة مماثلة للرئيس إيغناسيو كاسيس.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/الأردن-يقدم-التعازي-للإمارات-في-وفيات-السيول-1065794475.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سويسرا

رئيس الإمارات ونائبه يبعثان برسالتين إلى الرئيس السويسري

06:55 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالتين إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
الأردن يقدم التعازي للإمارات في وفيات السيول
أمس, 11:57 GMT
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة برقية تهنئة مماثلة للرئيس إيغناسيو كاسيس.
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