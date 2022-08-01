https://arabic.sputniknews.com/20220801/رئيس-الإمارات-ونائبه-يبعثان-برسالتين-للرئيس-السويسري-1065827460.html
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان برسالتين إلى الرئيس السويسري
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان برسالتين إلى الرئيس السويسري
بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالتين إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T06:55+0000
2022-08-01T06:55+0000
2022-08-01T06:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
سويسرا
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة برقية تهنئة مماثلة للرئيس إيغناسيو كاسيس.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/الأردن-يقدم-التعازي-للإمارات-في-وفيات-السيول-1065794475.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سويسرا
رئيس الإمارات ونائبه يبعثان برسالتين إلى الرئيس السويسري
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بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برسالتين إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
أن الشيخ محمد بن زايد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيغناسيو كاسيس، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة برقية تهنئة مماثلة للرئيس إيغناسيو كاسيس.