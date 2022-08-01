https://arabic.sputniknews.com/20220801/رئيس-الاتحاد-العالمي-للمؤمنين-القدامى-لـسوبتنيك-لن-يستقيل-بابا-الفاتيكان-حتى-يزور-روسيا-1065859269.html

رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى لـ"سوبتنيك": لن يستقيل بابا الفاتيكان حتى يزور روسيا

رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى لـ"سوبتنيك": لن يستقيل بابا الفاتيكان حتى يزور روسيا

أكد رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، الذي يملك اتصال مباشر مع بابا الفاتيكان، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن البابا... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T14:44+0000

2022-08-01T14:44+0000

2022-08-01T14:44+0000

العالم

روسيا

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قال ليونيد سيفاستيانوف: "أخبرني (البابا فرنسيس بابا الفاتيكان) أنه لن يستقيل حتى يزور روسيا. وأعرب البابا عن ثقته في أنه سيأتي إلى بلادنا. وخص روسيا على وجه الخصوص".يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، و في رسالة وجهها البابا إلى سيفاستيانوف وزوجته مغنية الأوبرا سفيتلانا كاسيان، وصف البابا فرانسيس الحرب التي تداولت وسائل الإعلام الكثير من الأخبار عنها، والتي أكدت روسيا أنها من أجل حماية سكان دونباس من الاضطهاد والعنف على يد النازية الجديدة، وصفها البابا بأنها "مجنونة"، وقال إنه يدعو من أجل السلام.وأخبر سيفاستيانوف في وقت سابق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن البابا قد يأتي إلى روسيا بعد انتخابات سبتمبر/أيلول القادمة، بالإضافة إلى زيارة ممكنة في عام 2023.ويقوم البابا فرنسيس برحلته الرسولية الثامنة والثلاثين في الخارج إلى كازاخستان منتصف سبتمبر/أيلول القادم، حيث يزور مدينة نور سلطان بمناسبة المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.أعلن ماتيو بروني، مدير المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي، في بيان اليوم الاثنين: "قبول دعوة السلطات المدنية والكنسية، سيقوم البابا فرنسيس بالرحلة الرسولية المعلنة إلى كازاخستان في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر/أيلول من هذا العام، وبزيارة مدينة نور سلطان بمناسبة المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية".وبحسب "vaticannews" سيعقد المؤتمر في العاصمة الكازاخستانية، وسيكون موضوع حدث هذا العام هو "دور قادة المعتقدات العالمية والتقليدية في التنمية الاجتماعية والروحية للبشرية بعد الوباء".يذكر أن القادة الدينيين من جميع أنحاء العالم، يعقدون اجتماعا كل ثلاث سنوات، وسيقام مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الحالي في نور سلطان.وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، تحدث البابا عن هذه الرحلة المحتملة خلال محادثة فيديو مباشرة أجراها مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/بيسكوف-لا-يوجد-أي-اتصالات-بشأن-زيارة-البابا-إلى-موسكو-1064720497.html

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