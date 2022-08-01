https://arabic.sputniknews.com/20220801/سياسي-ألماني-يقترح-استخراج-الغاز-من-قشور-الموز-والنفايات-ويطالب-بإنشاء-منصب-محقق-القمامة-1065851595.html

سياسي ألماني يقترح استخراج الغاز من قشور الموز والنفايات ويطالب بإنشاء منصب "محقق القمامة"

سياسي ألماني يقترح استخراج الغاز من قشور الموز والنفايات ويطالب بإنشاء منصب "محقق القمامة"

دعا نائب وزير البيئة في مقاطعة بادن فورتمبيرغ الألمانية أندريه بومان، اليوم الاثنين، إلى فرز القمامة وإنتاج الغاز من النفايات البيولوجية لتقليل الاعتماد على... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T13:14+0000

2022-08-01T13:14+0000

2022-08-01T13:14+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

اقتصاد

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وقال بومان (من حزب الخضر) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يُصنع الغاز الطبيعي من قشور الموز، ومن ثم نحتاج إلى كمية أقل من غاز (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، بحسب مزاعمه.وطالب السياسي الألماني بإنشاء مناصب جديدة في البلاد بهذا الخصوص مثل منصب يحمل اسم "محقق القمامة" بحيث يمكنه "النظر في سلال مهملات المواطنين بحرية".وأوضح بومان أن "ثلثي النفايات المتبقية في حاوية النفايات معاد تدويرها أو عضوية، وبالتالي يمكن إعادة تدويرها". وفقا له، تسهم هذه النفايات العضوية "بشكل كبير" في تحول الطاقة.وفقا لبومان، يتم تزويد 230 ألف شخص حاليا في البلاد بالكهرباء والحرارة من الغاز الحيوي المنتج من النفايات العضوية، ومن المفترض أن يرتفع هذا العدد في المستقبل إلى 400 ألف شخص.وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد نشرت مقالا تحت عنوان (أمام ألمانيا ثلاثة أشهر لإنقاذ نفسها من أزمة غاز الشتاء)، أشارت فيه إلى أن القصر الرئاسي في برلين لم يعد مُضاء في الليل، ومدينة هانوفر، وأغلقت المياه الساخنة عن الحمامات في المسابح والصلات الرياضية، وأن البلديات تقوم بتجهيز مراكز تدفئة في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على سلامة الناس من البرد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات هي "البداية فقط لأزمة ستنتشر عبر أوروبا".وعلى الرغم من مزاعم برلين بأن مشاكل توريد التوربينات "لا يمكن أن تكون السبب الرئيسي لانخفاض أزمة تدفق الغاز"، إلا أن روسيا أكدت مرارا وتكرارا أن خفض الإمدادات عبر "التيار الشمالي" يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في إصلاح وحدات ضخ الغاز.وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شركة "غازبروم" الروسية تفي وتعتزم الوفاء بجميع التزاماتها، ومستعدة لضخ أكبر قدر ممكن من الغاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/وكالة-أمام-ألمانيا-ثلاثة-أشهر-لإنقاذ-نفسها-بداية-أزمة-تنتشر-عبر-أوروبا---1065850106.html

https://arabic.sputniknews.com/20220801/صادرات-الغاز-الروسي-إلى-الصين-عبر-قوة-سيبيريا-تزداد-بنسبة-61-1065842671.html

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