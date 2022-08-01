https://arabic.sputniknews.com/20220801/صادرات-الغاز-الروسي-إلى-الصين-عبر-قوة-سيبيريا-تزداد-بنسبة-61-1065842671.html
صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر "قوة سيبيريا" تزداد بنسبة 61%
صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر "قوة سيبيريا" تزداد بنسبة 61%
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" زادت بنسبة 60.9% في السبعة أشهر الماضية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:15+0000
2022-08-01T11:15+0000
2022-08-01T11:15+0000
اقتصاد
روسيا
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وجاء في بيان الشركة: "تنمو صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين غازبروم وسي إن بي سي، فقد زادت بنسبة 60.9% في سبعة أشهر".بدأ أول خط أنابيب لإمدادات الغاز إلى الصين في مشروع أنابيب غاز سيبيريا، في نهاية عام 2019، وفي عام 2020 بلغ حجم الغاز المصدر 4.1 مليار متر مكعب، وزاد عام 2021 نحو 2.5 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب.وأكدت غازبروم مرارا أنه من المخطط زيادة حجم الإمدادات سنويا للوصول إلى قدرة التصميم السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.وقّعت شركة غازبروم عقدا ثانيا طويل الأجل مع شركة البترول الوطنية الصينية في أوائل فبراير/شباط 2022، للتصدير عبر طريق الشرق الأقصى. وسينمو الحجم الإجمالي للإمدادات إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-روسيا-تبدأ-بناء-خط-أنابيب-جديد-للغاز-إلى-الصين-1065612508.html
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اقتصاد, روسيا
صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر "قوة سيبيريا" تزداد بنسبة 61%
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" زادت بنسبة 60.9% في السبعة أشهر الماضية.
وجاء في بيان الشركة: "تنمو صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا بموجب عقد ثنائي طويل الأجل بين غازبروم وسي إن بي سي، فقد زادت بنسبة 60.9% في سبعة أشهر".
بدأ أول خط أنابيب لإمدادات الغاز إلى الصين في مشروع أنابيب غاز سيبيريا، في نهاية عام 2019، وفي عام 2020 بلغ حجم الغاز المصدر 4.1 مليار متر مكعب، وزاد عام 2021 نحو 2.5 مرة إلى 10.4 مليار متر مكعب.
وأكدت غازبروم مرارا أنه من المخطط زيادة حجم الإمدادات سنويا للوصول إلى قدرة التصميم السنوية البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.
وقّعت شركة غازبروم عقدا ثانيا طويل الأجل مع شركة البترول الوطنية الصينية في أوائل فبراير/شباط 2022، للتصدير عبر طريق الشرق الأقصى. وسينمو الحجم الإجمالي للإمدادات إلى 48 مليار متر مكعب سنويا.