https://arabic.sputniknews.com/20220801/صحيفة-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-ستصل-إلى-تايوان-ليل-غد-الثلاثاء-1065863691.html
صحيفة: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء
صحيفة: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه "من المقرر أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تايوان غدا الثلاثاء، وأن تقضي الليل في تايبه". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:16+0000
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء".وأضاف المصدر أنه "تم إبلاغ المسؤولين الذين تخطط السيدة بيلوسي لمقابلتهم في تايوان، على الرغم من أن بعض التفاصيل لا تزال في حالة تغير مستمر".وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، اليوم الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الصين--تحذر-من-أن-جيشها-لن-يقف-مكتوف-الأيدي-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065834276.html
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الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
صحيفة: رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء
16:16 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 16:17 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه "من المقرر أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تايوان غدا الثلاثاء، وأن تقضي الليل في تايبه".
ونقلت صحيفة
"وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء".
وأضاف المصدر أنه "تم إبلاغ المسؤولين الذين تخطط السيدة بيلوسي لمقابلتهم في تايوان، على الرغم من أن بعض التفاصيل لا تزال في حالة تغير مستمر".
وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، اليوم الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك
.
وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.
ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.