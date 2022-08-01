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صحيفة: كواليس خلافات كادت ترتقي إلى "حادثة دبلوماسية" بين إسرائيل وبايدن
صحيفة: كواليس خلافات كادت ترتقي إلى "حادثة دبلوماسية" بين إسرائيل وبايدن
كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل كانت مستعدة لتحويل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستشفى في القدس الشرقية إلى حادث دبلوماسي كبير بسبب رفض... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:54+0000
2022-08-01T11:54+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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كانت الجولة في مستشفى أوغوستا فيكتوريا، يوم الجمعة الماضي، هي المرة الأولى التي تطأ فيها قدم رئيس أمريكي القدس الشرقية، باستثناء البلدة القديمة، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".واعتبرت إسرائيل الزيارة بمثابة بيان سياسي للإدارة يهدف إلى الاعتراف بالعلاقات الفلسطينية مع الجزء الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.ونتيجة لذلك، حاولت على مدى شهور إقناع الولايات المتحدة بالسماح لمسؤولين حكوميين إسرائيليين بحضور الزيارة من أجل إظهار أن القدس الشرقية جزء من عاصمتها الموحدة، كما أوضح المسؤول الكبير في إدارة بايدن في محادثة عقدت بعد عدة أيام من زيارة الرئيس إلى المنطقة.لكن الولايات المتحدة رفضت الجهود المتكررة، مؤكدة أن زيارة بايدن لم تكن بيانا سياسيا، بل كانت تهدف الى تعزيز الرعاية الصحية للجميع.وأضاف المسؤول أن الجهود بدأت خلال فترة تولي نفتالي بينيت لرئاسة الوزراء، لكنها استمرت بعد أن حل محله يائير لبيد في الأول من يوليو/تموز، وحتى أنها تضمنت مكالمات هاتفية من مسؤولين إسرائيليين كبار سابقين إلى السفارة الأمريكية في القدس.وقبل عدة أسابيع من وصول الرئيس، أرسلت الولايات المتحدة فريقًا متقدمًا إلى إسرائيل للتحضير للرحلة.وتضمن جدول الفريق زيارة لأوغستا فيكتوريا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الزيارة.لكن قال المسؤول الكبير في الإدارة إنهم لقوا فور وصولهم إلى هناك ممثلين من وزارة الصحة الإسرائيلية سعيا إلى "الانضمام دون دعوة" للاجتماع.وأصر الممثلان على أنه تمت الموافقة على حضورهما من قبل السفارة الأمريكية، على الرغم من أن الأخيرة لم تمنحهم مثل هذا التفويض مطلقًا.وقبل أيام قليلة من زيارة بايدن، اتخذت الحكومة الإسرائيلية "القرار الاستراتيجي" بالسماح بإجرائها دون حضور ممثليها، قال المسؤول الأمريكي.
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم

صحيفة: كواليس خلافات كادت ترتقي إلى "حادثة دبلوماسية" بين إسرائيل وبايدن

11:54 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل كانت مستعدة لتحويل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستشفى في القدس الشرقية إلى حادث دبلوماسي كبير بسبب رفض واشنطن السماح لأي مسؤول إسرائيلي بالانضمام.
كانت الجولة في مستشفى أوغوستا فيكتوريا، يوم الجمعة الماضي، هي المرة الأولى التي تطأ فيها قدم رئيس أمريكي القدس الشرقية، باستثناء البلدة القديمة، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
واعتبرت إسرائيل الزيارة بمثابة بيان سياسي للإدارة يهدف إلى الاعتراف بالعلاقات الفلسطينية مع الجزء الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.
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ونتيجة لذلك، حاولت على مدى شهور إقناع الولايات المتحدة بالسماح لمسؤولين حكوميين إسرائيليين بحضور الزيارة من أجل إظهار أن القدس الشرقية جزء من عاصمتها الموحدة، كما أوضح المسؤول الكبير في إدارة بايدن في محادثة عقدت بعد عدة أيام من زيارة الرئيس إلى المنطقة.
لكن الولايات المتحدة رفضت الجهود المتكررة، مؤكدة أن زيارة بايدن لم تكن بيانا سياسيا، بل كانت تهدف الى تعزيز الرعاية الصحية للجميع.
وأضاف المسؤول أن الجهود بدأت خلال فترة تولي نفتالي بينيت لرئاسة الوزراء، لكنها استمرت بعد أن حل محله يائير لبيد في الأول من يوليو/تموز، وحتى أنها تضمنت مكالمات هاتفية من مسؤولين إسرائيليين كبار سابقين إلى السفارة الأمريكية في القدس.
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وقبل عدة أسابيع من وصول الرئيس، أرسلت الولايات المتحدة فريقًا متقدمًا إلى إسرائيل للتحضير للرحلة.
وتضمن جدول الفريق زيارة لأوغستا فيكتوريا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الزيارة.
لكن قال المسؤول الكبير في الإدارة إنهم لقوا فور وصولهم إلى هناك ممثلين من وزارة الصحة الإسرائيلية سعيا إلى "الانضمام دون دعوة" للاجتماع.
وأصر الممثلان على أنه تمت الموافقة على حضورهما من قبل السفارة الأمريكية، على الرغم من أن الأخيرة لم تمنحهم مثل هذا التفويض مطلقًا.
وقبل أيام قليلة من زيارة بايدن، اتخذت الحكومة الإسرائيلية "القرار الاستراتيجي" بالسماح بإجرائها دون حضور ممثليها، قال المسؤول الأمريكي.
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