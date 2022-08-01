https://arabic.sputniknews.com/20220801/طائرة-روسية-رأت-النور-قبل-70-عاما-تعود-إلى-العمل-دون-طيار-1065832967.html
طائرة روسية رأت النور قبل 70 عاما تعود إلى العمل دون طيار
طائرة روسية رأت النور قبل 70 عاما تعود إلى العمل دون طيار
قررت روسيا أن تعاود إنتاج طائرات "أن-2"، وهي طائرة خفيفة ثنائية السطح (ثنائية الجناح) يمكنها أن تهبط وتقلع في ومن الموقع غير المجهز لاستقبال الطائرات تجهيزا... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T08:55+0000
2022-08-01T08:55+0000
2022-08-01T08:55+0000
روسيا
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وتعد "أن-2" الطائرة الوحيدة في العالم التي يتواصل تصنيعها على مدى أكثر من 70 سنة.وتبعث "أن-2" من جديد بصفتها طائرة جديدة لها عدة نسخ لنقل الوحدات الصحية والمرضى ونقل الحمولات والناس ومساعدة المزارعين.وصرح دميتري مالوف، رئيس فرع موسكو لشركة "نافيغاتور"، لـ"سبوتنيك" أن الطائرات الجديدة المشتقّة من "أن-2" قد تكون مسيَّرة دون طيار باستثناء طائرة الركاب التي يجب أن يقودها الإنسان. وقد بدأ العمل لتجهيز الطائرة الجديدة بالطيار الآلي. ويجب أن ترى طائرة "أن-2" دون طيار النور بعد عامين.وستستطيع طائرة "أن-2" الجديدة أن تهبط في ساحة صغيرة جدا، وتقلع من الساحة الخاصة بالطائرات المروحية العمودية والتي لا يزيد طولها وعرضها على 50 مترا، وتتمكن من التحليق فوق الشجرة التي تبعد عن مكان إقلاعها بـ50 مترا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طائرة روسية رأت النور قبل 70 عاما تعود إلى العمل دون طيار
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قررت روسيا أن تعاود إنتاج طائرات "أن-2"، وهي طائرة خفيفة ثنائية السطح (ثنائية الجناح) يمكنها أن تهبط وتقلع في ومن الموقع غير المجهز لاستقبال الطائرات تجهيزا كاملا.
وتعد "أن-2" الطائرة الوحيدة في العالم التي يتواصل تصنيعها على مدى أكثر من 70 سنة.
وتبعث "أن-2" من جديد بصفتها طائرة جديدة لها عدة نسخ لنقل الوحدات الصحية والمرضى ونقل الحمولات والناس ومساعدة المزارعين.
وصرح
دميتري مالوف، رئيس فرع موسكو لشركة "نافيغاتور"، لـ"سبوتنيك" أن الطائرات الجديدة المشتقّة من "أن-2" قد تكون مسيَّرة دون طيار باستثناء طائرة الركاب التي يجب أن يقودها الإنسان. وقد بدأ العمل لتجهيز الطائرة الجديدة بالطيار الآلي. ويجب أن ترى طائرة "أن-2" دون طيار النور بعد عامين.
وستستطيع طائرة "أن-2" الجديدة أن تهبط في ساحة صغيرة جدا، وتقلع من الساحة الخاصة بالطائرات المروحية العمودية والتي لا يزيد طولها وعرضها على 50 مترا، وتتمكن من التحليق فوق الشجرة التي تبعد عن مكان إقلاعها بـ50 مترا.