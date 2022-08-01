https://arabic.sputniknews.com/20220801/طهران-لم-يتم-بعد-تحديد-موعد-الجولة-المقبلة-من-المحادثات-مع-الرياض--1065859572.html
طهران: لم يتم بعد تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع الرياض
طهران: لم يتم بعد تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع الرياض
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لم يتم تحديد، موعد جولة جديدة من الحوار مع المملكة العربية السعودية حتى اللحظة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:48+0000
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طهران– سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه "لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد لجولة جديدة من الحوار الإيراني السعودي".وأضاف: "ننتظر الدخول في جولة جديدة من المفاوضات بين السعودية وإيران ونتطلع إلى استقرار الأوضاع في العراق لتعود بغداد إلى دورها في الوساطة".وكانت الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق أن الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية ستعقد على مستوى رسمي وسياسي، لافتة إلى رغبة ولي العهد السعودي في عقد مباحثات بين البلدين بشكل علني.وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، إن "الاجتماع المقبل بين طهران والرياض سيكون على مستوى رسمي وسياسي".وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على مناطق واسعة في البلاد أبرزها صنعاء.وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر الذي أدين بإثارة الفتنة الطائفية.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/ما-سر-غياب-الوساطة-العمانية-بين-إيران-والسعودية-وهل-انتزع-الكاظمي-دورها-1065560641.html
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طهران: لم يتم بعد تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع الرياض
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لم يتم تحديد، موعد جولة جديدة من الحوار مع المملكة العربية السعودية حتى اللحظة.
طهران– سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه "لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد لجولة جديدة من الحوار الإيراني السعودي".
وأضاف: "ننتظر الدخول في جولة جديدة من المفاوضات بين السعودية وإيران ونتطلع إلى استقرار الأوضاع في العراق لتعود بغداد إلى دورها في الوساطة".
وكانت الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق أن الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية
ستعقد على مستوى رسمي وسياسي، لافتة إلى رغبة ولي العهد السعودي في عقد مباحثات بين البلدين بشكل علني.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، إن "الاجتماع المقبل بين طهران والرياض سيكون على مستوى رسمي وسياسي".
وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية
وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على مناطق واسعة في البلاد أبرزها صنعاء.
وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر الذي أدين بإثارة الفتنة الطائفية.