https://arabic.sputniknews.com/20220801/طهران-لم-يتم-بعد-تحديد-موعد-الجولة-المقبلة-من-المحادثات-مع-الرياض--1065859572.html

طهران: لم يتم بعد تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع الرياض

طهران: لم يتم بعد تحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه لم يتم تحديد، موعد جولة جديدة من الحوار مع المملكة العربية السعودية حتى اللحظة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T14:48+0000

2022-08-01T14:48+0000

2022-08-01T14:48+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065016262_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2a83cd00aa24dbcfcee454de5fafc1fc.jpg

طهران– سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه "لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد لجولة جديدة من الحوار الإيراني السعودي".وأضاف: "ننتظر الدخول في جولة جديدة من المفاوضات بين السعودية وإيران ونتطلع إلى استقرار الأوضاع في العراق لتعود بغداد إلى دورها في الوساطة".وكانت الخارجية الإيرانية، أكدت في وقت سابق أن الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية ستعقد على مستوى رسمي وسياسي، لافتة إلى رغبة ولي العهد السعودي في عقد مباحثات بين البلدين بشكل علني.وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، الاثنين الماضي، إن "الاجتماع المقبل بين طهران والرياض سيكون على مستوى رسمي وسياسي".وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتهم الرياض طهران بدعم جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على مناطق واسعة في البلاد أبرزها صنعاء.وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016، إثر مهاجمة محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، رداً على قيام الرياض بإعدام عالم الدين الشيعي نمر باقر النمر الذي أدين بإثارة الفتنة الطائفية.

https://arabic.sputniknews.com/20220725/ما-سر-غياب-الوساطة-العمانية-بين-إيران-والسعودية-وهل-انتزع-الكاظمي-دورها-1065560641.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم العربي