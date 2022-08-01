https://arabic.sputniknews.com/20220801/عقيدة-بحرية-جديدة-لروسيا-إسرائيل-تحذر-من-تصعيد-حزب-الله-وليامز-تعلن-انتهاء-مهمتها-في-ليبيا-1065856399.html

عقيدة بحرية جديدة لروسيا.. إسرائيل تحذر من تصعيد حزب الله.. وليامز تعلن انتهاء مهمتها في ليبيا

عقيدة بحرية جديدة لروسيا.. إسرائيل تحذر من تصعيد حزب الله.. وليامز تعلن انتهاء مهمتها في ليبيا

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقيدة البحرية الروسية الجديدة، التي تحدد استراتيجية تطوير القدرات البحرية والمهام الأساسية الموكلة إليها، كما تضع ملامح... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T14:14+0000

2022-08-01T14:14+0000

2022-08-01T14:14+0000

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عالم سبوتنيك

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عقيدة بحرية جديدة لروسيا.. إسرائيل تحذر من تصعيد حزب الله.. وليامز تعلن انتهاء مهمتها في ليبيا عقيدة بحرية جديدة لروسيا.. إسرائيل تحذر من تصعيد حزب الله.. وليامز تعلن انتهاء مهمتها في ليبيا

عقيدة بحرية جديدة يقرها الرئيس بوتين تعيد رسم حدود المصالح الوطنية لروسيا وتعزيز الحضور في مناطق مختلفةوجاء توقيع الرئيس بوتين المرسوم الذي نص بدء سريان العقيدة الجديدة، متزامناً مع توقيعه على وثيقة أخرى، حملت عنوان "ميثاق الأسطول البحري الروسي"، ضمن الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.المرسوم الرئاسي نص على أن تعديل العقيدة البحرية يستجيب للتحديات الجديدة والأوضاع الجيوسياسية الراهنة في العالم، موضحا أن العقيدة تضع الأسس اللازمة من أجل ضمان تنفيذ السياسة البحرية الوطنية لروسيا.وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، هشام جابر إنه "كان من الضروري تغيير العقيدة العسكرية الروسية البحرية بعد التطورات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة".ولفت إلى أن "وروسيا دولة كبرى وعليها أن ترعى مصالحها وتتطلع إلى المستقبل، والعقيدة الجديدة نوهت إلى عدم وجود قواعد ومراكز لوجستية وعسكرية خارج حدود روسيا بما يمثل فراغا ونقاطا خطرة يجب تأمينها".إسرائيل تحذر من تصعيد حزب الله.. ونصر الله يقول إن المرحلة المقبلة تحددها نتائج المفاوضاتطالبت إسرائيل عن طريق الوسيط الأمريكي، بكبح جماح حزب الله اللبناني محذرة من أن الرد سيكون قاسيا ولن يكتفي باعتراض الطائرات المسيرة.قال موقع "واللا" العبري، إن الجيش الإسرائيلي يواصل تعزيز الأنظمة الدفاعية حول منصة "كاريش" للغاز في البحر المتوسط، بوضع أجهزة استشعار خاصة تحذر من الأعمال العدائية.وأضاف أن لبنان بحاجة إلى دعم الحكومة في ملف الغاز بعناصر قوة في المفاوضات، مشددا أن نتائج التفاوض ستحدد الخطوات المقبلة حتى الوصول إلى الهدف.الرئيس اللبناني، ميشال عون، بدوره، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، لاجتماع ثلاثي مع رئيس البرلمان نبيه بري، لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وأشار إلى أن "إسرائيل تتعلل بأن استقالة الحكومة تسببت في عدم الرد على العرض اللبناني، ويقول المبعوث الأمريكي عاموس هوليشتاين بعد زيارته للمنطقة إن الرد الإسرائيلي إيجابي، إلا أنه يتعين الانتظار لما ستسفر عنه الأمور.ستيفاني وليامز تعلن انتهاء مهمتها في ليبيا وتحمل القادة السياسيين مسؤولية عرقلة الانتخاباتأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، في بيان لها، عن انتهاء مهمتها في ليبيا، محملة الأطراف السياسية مسؤولية عرقلة الجهود المنادية بالاستقرار والأمن وإنهاء الخلاف حتى الوصول إلى انتخابات شاملة.وقالت وليامز إنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة، إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية، مطالبة القادة الليبيين بتقديم التنازلات التاريخية اللازمة، لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.وذكر رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، أن "الشعب الليبي لايرى إمكانية للتغير في المشهد طالما أن التدخل الدولي والأممي يسير بشكل سلبي، وقد أصبحوا الآن على قناعة بأن الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا يحرضون على التشظي، ويرون أيضا أن ستيفاني تدعم إدارة الأزمة وليس حل الأزمة".وأوضح أن "ويليامز بذلت محاولات مستمرة لإيجاد صفقات بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، ويعلم الليبيون أن كلاهما غير قادر على فرض حلول على أرض الواقع، فمن يملك الحل هم المليشيات والقوات المسلحة التي تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من الأراضي".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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