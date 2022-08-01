https://arabic.sputniknews.com/20220801/عون-نريد-حكومة-جديدة-ومتمسكون-بالثروات-الطبيعية-في-مياهنا-الإقليمية-1065832209.html

عون: نريد حكومة جديدة ومتمسكون بالثروات الطبيعية في مياهنا الإقليمية

عون: نريد حكومة جديدة ومتمسكون بالثروات الطبيعية في مياهنا الإقليمية

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، أن البلاد تريد حكومة جديدة، مشددا على التمسك بالثروات الطبيعية في المياه الإقليمية. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T08:22+0000

2022-08-01T08:22+0000

2022-08-01T08:32+0000

العالم العربي

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وجاءت تصريحات عون خلال احتفال بالعيد السابع والسبعين للجيش اللبناني، نقلتها وكالة "النشرة"، وقال فيها: "يختصر ​عيد اليوم كل ما نؤمن به كلبنانيين، من معاني الوطنية والتضحية في سبيل الأرض، والشعب، والأمن، والوحدة، لا بل إن العيد هذه السنة يعمِّق كل هذه المعاني، بسبب حجم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة والمرهقة".وتوجّه للضباط المتخرجين، قائلاً: "تتسلمون اليوم سيفاً يرمز إلى الكثير في مسيرتكم العسكرية، فاسعوا من الآن وصاعداً، إلى تحويل هذا السيف إلى كلمة استقامة في وجه الفساد، وعملٍ دؤوب لنصرة الحق دون تمييز، وسداً للدفاع عن الأرض والوطن والشعب، شئتم أن تحمل دورتكم اسم "مئوية الكلية الحربية"، وهذا يعكس بحد ذاته تاريخ مقلع الرجال الذي تدربتم في أرجائه، وما مر عليه من صعاب، وتحديات، وحروب، لم تزده إلا أصالة، وصلابة، ومنعة".وأوضح عون أنه "من هنا كان حرصنا على المحافظة على الهدوء والاستقرار على حدودنا الجنوبية، هذه المهمة التي تنفذها بأمانة وحرفية قوات "اليونيفيل" بالتعاون والتنسيق مع الجيش، وأحيي في هذا السياق ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء العسكريين الساهرين على أمن لبنان وسلامة أراضيه". وأكد عون حرصه "على حقوق لبنان في المياه الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، وهي حقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار، ف​المفاوضات​ غير المباشرة الجارية ل​ترسيم الحدود​ الجنوبية البحرية، هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان، والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي، الى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا، وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لاعادة انتعاش ​الوضع الاقتصادي​ في البلاد".ولفت إلى أنه "وسط هذا الكم من التحديات والمواجهات، لا يزال لبنان من دون حكومة رغم مضي نحو شهرين ونصف على بدء ولاية المجلس النيابي الجديد، الذي تكوّن من انتخابات عبّر فيها المواطن بحرية عن خياراته، وبرغم الرهان على عدم حصول ​الانتخابات النيابية​ بات للبنان مجلس نيابي جديد، وهو رهان يتكرر مع الأسف اليوم، في معرض الحديث عن تعثر إجراء ​الانتخابات الرئاسية​".وأكد عون: "إنني من موقعي، وانعكاساً لتحملي لمسؤولياتي الدستورية، التزمت إجراء الانتخابات النيابية، سأعمل بكل ما أوتيت من قوة، من أجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها، وهذا الإنجاز الوطني لا يتحقق إلا إذا تحمل مجلس النواب الجديد، رئيسا وأعضاءً، مسؤولياته في اختيار من يجد فيه اللبنانيون الشخصية والمواصفات الملائمة لتحمل هذه المسؤولية".

https://arabic.sputniknews.com/20220731/حزب-الله-لا-خيار-أمام-العدو-الصهيوني-إلا-أن-يعترف-بحقوق-لبنان-وإذا-هددنا-وقفنا-له-بالمرصاد-1065812631.html

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