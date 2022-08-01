https://arabic.sputniknews.com/20220801/غوتيريش-يدعو-إلى-تفعيل-المعاهدات-والآليات-المتعلقة-بنزع-السلاح-النووي-وحظر-انتشاره-1065861331.html
غوتيريش يدعو إلى تفعيل المعاهدات والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره
غوتيريش يدعو إلى تفعيل المعاهدات والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T15:14+0000
2022-08-01T15:14+0000
2022-08-01T15:14+0000
العالم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2b9d24d93964b502f7a731a83b7b7c3.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في خطاب بمناسبة المؤتمر الاستعراضي لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "إن القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها على الإطلاق وعلينا أن نعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف".شدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".
https://arabic.sputniknews.com/20220721/مدير-الـسي-آي-إيه-إيران-لا-تعمل-على-صنع-سلاح-نووي-1065363563.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d57c66695f74c1e46ed5fa297fdd3a09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, منظمة الأمم المتحدة
غوتيريش يدعو إلى تفعيل المعاهدات والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره
تابعنا عبر
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في خطاب بمناسبة المؤتمر الاستعراضي لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "إن القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها على الإطلاق وعلينا أن نعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف "هذا يعني تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات الخاصة بنزع السلاح (النووي) وعدم انتشاره وتزويدها بالموارد الكاملة، بما في ذلك العمل المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
شدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.
وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية
. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".