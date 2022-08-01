https://arabic.sputniknews.com/20220801/غوتيريش-يدعو-إلى-تفعيل-المعاهدات-والآليات-المتعلقة-بنزع-السلاح-النووي-وحظر-انتشاره-1065861331.html

غوتيريش يدعو إلى تفعيل المعاهدات والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره

غوتيريش يدعو إلى تفعيل المعاهدات والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى تفعيل المعاهدات متعددة الأطراف والآليات المتعلقة بنزع السلاح النووي وحظر انتشاره. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T15:14+0000

2022-08-01T15:14+0000

2022-08-01T15:14+0000

العالم

منظمة الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في خطاب بمناسبة المؤتمر الاستعراضي لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "إن القضاء على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد لعدم استخدامها على الإطلاق وعلينا أن نعمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف".شدد غوتيريش على ضرورة إعادة التأكيد على مبدأ عدم مقبولية استخدام الأسلحة النووية.وتابع "يجب علينا إعادة تأكيد المبدأ الذي مضى عليه 77 عاما والقائم ضد استخدام الأسلحة النووية. هذا يتطلب التزام قوي من قبل جميع الدول الأطراف (بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)".

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العالم, منظمة الأمم المتحدة