https://arabic.sputniknews.com/20220801/فابريغاس-ينضم-إلى-دوري-الدرجة-الثانية-الإيطالي-1065849867.html
فابريغاس ينضم إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي
فابريغاس ينضم إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي
أعلن دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، انضمام لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس، الفائز بكأس العالم 2010، إلى نادي مع كومو الموسم المقبل. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T12:17+0000
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رياضة
مجتمع
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الصفقة التي تأخذ اللاعب البالغ من العمر 35 عاما من موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الذي انتهى عقده معه، لم يعلن عنها النادي بعد، لكن اسم فابريغاس ظهر في قسم الدرجة الثانية للعقود الجديدة المعتمدة، بحسب ما أظهره الموقع الرسمي لـ"سيريا بي".خاض فابريغاس، الذي لعب سابقا مع أرسنال وبرشلونة وتشيلسي، موسما محبطًا العام الماضي، ولم يلعب مع فريق موناكو الأول بعد سبتمبر/ أيلول.وصرح الإسباني لوكالة "فرانس برس"، في مايو/ أيار الماضي: "على المستوى الفردي، انتهى الأمر بشكل سيء، هذا أمر مؤكد. كل محترف يريد اللعب ويشعر بأهميته". وادعى أنه شهد أسوأ موسم في مسيرته الطويلة.وأضاف: "ما زلت أريد أن ألعب، ولا أريد أن أنهي بهذه الطريقة. كان العام سيئا للغاية لدرجة أنه لم يتم الانتهاء منه على هذا النحو. أريد أن أستمتع، وأن ينتهي بمشاعر طيبة".ووفقا للصحافة الإيطالية، عرض كومو، الذي يديره دينيس وايز لاعب وسط تشيلسي وإنجلترا السابق، عقدا لمدة عامين على فابريغاس.احتل النادي، الذي تأسس عام 1907، المركز 13 في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي. يبدأ كومو موسمه يوم السبت خارج ملعبه أمام سبيتسيا في كأس إيطاليا.
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رياضة, مجتمع
فابريغاس ينضم إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي
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أعلن دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، انضمام لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريغاس، الفائز بكأس العالم 2010، إلى نادي مع كومو الموسم المقبل.
الصفقة التي تأخذ اللاعب البالغ من العمر 35 عاما من موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الذي انتهى عقده معه، لم يعلن عنها النادي بعد، لكن اسم فابريغاس ظهر في قسم الدرجة الثانية للعقود الجديدة المعتمدة، بحسب ما أظهره الموقع الرسمي لـ"سيريا بي
".
خاض فابريغاس، الذي لعب سابقا مع أرسنال وبرشلونة وتشيلسي، موسما محبطًا العام الماضي، ولم يلعب مع فريق موناكو الأول بعد سبتمبر/ أيلول.
وصرح الإسباني لوكالة "فرانس برس"، في مايو/ أيار الماضي: "على المستوى الفردي، انتهى الأمر بشكل سيء، هذا أمر مؤكد. كل محترف يريد اللعب ويشعر بأهميته". وادعى أنه شهد أسوأ موسم في مسيرته الطويلة.
وأضاف: "ما زلت أريد أن ألعب، ولا أريد أن أنهي بهذه الطريقة. كان العام سيئا للغاية لدرجة أنه لم يتم الانتهاء منه على هذا النحو. أريد أن أستمتع، وأن ينتهي بمشاعر طيبة".
ووفقا للصحافة الإيطالية، عرض كومو، الذي يديره دينيس وايز لاعب وسط تشيلسي وإنجلترا السابق، عقدا لمدة عامين على فابريغاس.
احتل النادي
، الذي تأسس عام 1907، المركز 13 في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي. يبدأ كومو موسمه يوم السبت خارج ملعبه أمام سبيتسيا في كأس إيطاليا.