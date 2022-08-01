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https://arabic.sputniknews.com/20220801/فتاة-تبلغ-من-العمر-16-عاما-تنقذ-شخصا-من-سمك-القرش-1065866546.html
فتاة بعمر الـ16 عاما تنقذ شخصا من سمك القرش
فتاة بعمر الـ16 عاما تنقذ شخصا من سمك القرش
أنقذت نادية هيكس، البالغة من العمر 16 عاما من الولايات المتحدة، رجلا عضته سمكة قرش أمام عينيها. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T17:05+0000
2022-08-01T17:06+0000
العالم
إنقاذ
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وبحسب موقع " WJAX-TV"، وقع الحادث على الشاطئ في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، عندما كانت الفتاة تركب لوح التزلج وتسبح بجوار أحد السباحين الذي غرق فجأة تحت الماء وبدأ يلوح بذراعيه ويصرخ.وقالت هيكس: "لم يكن هناك أحد في الجوار، وكان لا بد من القيام بشيء ما على وجه السرعة. لم يكن لدي الكثير من الوقت للتفكير في الأمر. كان يعاني من شيء ما في الماء ولم أرغب حقا في رؤية ما سيحدث إذا لم أساعده".وما كان من الفتاة إلا أن سبحت تجاه الرجل، ومدت له يد العون من خلال لوح اتكأ عليه لتساعده بعدها في الوصول إلى الشاطئ حيث كان رجال الإنقاذ بانتظاره.وأشارت هيكس إلى أن الضحية أصيب بجرح كبير في ساقه وكان يعرج بشدة، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى.
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العالم, إنقاذ, سباحة

فتاة بعمر الـ16 عاما تنقذ شخصا من سمك القرش

17:05 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 17:06 GMT 01.08.2022)
© AP Photo / John Minchilloرواد الشاطئ يستمتعون بركوب الأمواج بينما ينظر رجال الإنقاذ إلى حديقة سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك 15 يوليو 2022
رواد الشاطئ يستمتعون بركوب الأمواج بينما ينظر رجال الإنقاذ إلى حديقة سميث بوينت كاونتي بارك، وهو شاطئ لونغ آيلاند حيث قام سمك القرش بتدوير منقذ قبل 10 أيام، في شيرلي، نيويورك 15 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / John Minchillo
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أنقذت نادية هيكس، البالغة من العمر 16 عاما من الولايات المتحدة، رجلا عضته سمكة قرش أمام عينيها.
وبحسب موقع " WJAX-TV"، وقع الحادث على الشاطئ في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، عندما كانت الفتاة تركب لوح التزلج وتسبح بجوار أحد السباحين الذي غرق فجأة تحت الماء وبدأ يلوح بذراعيه ويصرخ.
وقالت هيكس: "لم يكن هناك أحد في الجوار، وكان لا بد من القيام بشيء ما على وجه السرعة. لم يكن لدي الكثير من الوقت للتفكير في الأمر. كان يعاني من شيء ما في الماء ولم أرغب حقا في رؤية ما سيحدث إذا لم أساعده".
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وما كان من الفتاة إلا أن سبحت تجاه الرجل، ومدت له يد العون من خلال لوح اتكأ عليه لتساعده بعدها في الوصول إلى الشاطئ حيث كان رجال الإنقاذ بانتظاره.
وأشارت هيكس إلى أن الضحية أصيب بجرح كبير في ساقه وكان يعرج بشدة، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى.
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