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https://arabic.sputniknews.com/20220801/فرنسا-ترفع-الحد-الأدنى-للأجور-للمرة-الرابعة-في-أقل-من-عام-لمواجهة-التضخم-1065834014.html
فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الرابعة في أقل من عام لمواجهة التضخم
فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الرابعة في أقل من عام لمواجهة التضخم
بدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في فرنسا، اليوم الاثنين، لتكون رابع عملية إعادة تقييم للحد الأدنى للأجور في أقل من عام وآخرها يعود إلى 1 مايو/أيار الماضي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:28+0000
2022-08-01T09:28+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وتمت إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وزيادته بنسبة 2.01 %، ابتداءً من الأول من أغسطس/آب، وترتفع أجرة ساعة العمل الصافية من 8.58 يورو إلى 8.76 يورو، وسيحصل العامل بدوام كامل على 1329.06 يورو شهرياً بدلاً من 1302.06 يورو، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.وزادت رواتب 5.7 مليون موظف حكومي فرنسي بنسبة 3.5 % في الأول من يوليو/تموز، وفقا لبيانات وزارة التحول والخدمة العامة.وصوّت البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، على رفع قيمة عدد من المكتسبات الاجتماعية بنسبة 4 % في الأول من يوليو، بأثر رجعي (مثل زيادة الرواتب التقاعدية) خلال مناقشات مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للفرنسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/التضخم-السنوي-في-فرنسا-يتجاوز-عتبة-الـ5-في-المئة-1062915848.html
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العالم, أخبار فرنسا

فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور للمرة الرابعة في أقل من عام لمواجهة التضخم

09:28 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikovaالشرطة الفرنسية خلال مسيرات في العاصمة باريس
الشرطة الفرنسية خلال مسيرات في العاصمة باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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بدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في فرنسا، اليوم الاثنين، لتكون رابع عملية إعادة تقييم للحد الأدنى للأجور في أقل من عام وآخرها يعود إلى 1 مايو/أيار الماضي.
وتمت إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وزيادته بنسبة 2.01 %، ابتداءً من الأول من أغسطس/آب، وترتفع أجرة ساعة العمل الصافية من 8.58 يورو إلى 8.76 يورو، وسيحصل العامل بدوام كامل على 1329.06 يورو شهرياً بدلاً من 1302.06 يورو، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.
من اليمين المتطرف ورئيس الحزب والمرشح الرئاسي إريك زمور (وسط) يقف مع المؤيدين والحلفاء على خشبة المسرح في نهاية مسيرة انتخابية في ميدان تروكاديرو في باريس في 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
التضخم السنوي في فرنسا يتجاوز عتبة الـ5 في المئة
31 مايو, 08:51 GMT
وزادت رواتب 5.7 مليون موظف حكومي فرنسي بنسبة 3.5 % في الأول من يوليو/تموز، وفقا لبيانات وزارة التحول والخدمة العامة.
وصوّت البرلمان الفرنسي، الأسبوع الماضي، على رفع قيمة عدد من المكتسبات الاجتماعية بنسبة 4 % في الأول من يوليو، بأثر رجعي (مثل زيادة الرواتب التقاعدية) خلال مناقشات مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للفرنسيين.
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