https://arabic.sputniknews.com/20220801/فنانو-سوريا-ومنتجوها-يتنادون-لانتشال-دراما-بلادهم-من-قاع-الحرب-1065857974.html

فنانو سوريا ومنتجوها يتنادون لانتشال دراما بلادهم من قاع الحرب

فنانو سوريا ومنتجوها يتنادون لانتشال دراما بلادهم من قاع الحرب

استدعت حرب العشر سنوات في سوريا من المنتجين والفنانين والمخرجين أن يتحولوا إلى شهود على معاناة شعب أراد الحياة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T14:29+0000

2022-08-01T14:29+0000

2022-08-01T14:29+0000

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دمرت الحرب البنى التحتية، فتحولت الكثير من المناطق السورية إلى مسرح طبيعي لكثير من المسلسلات والأفلام التي نالت جوائز دولية.وزير الإعلام السوري بطرس حلاق، أشار في حديث للصحفيين إلى دور الدراما في التصدي لحرب الوعي وإرهاب الفكر والتي تعد من أخطر الحروب التي تعرضت لها سوريا وتستهدف بنيتها السياسية والثقافية والمجتمعية.وبين حلاق أن الحديث عن صناعة الدراما يجب أن ينطلق من أفكار واقعية تستند إلى قدرتها على التأثير من خلال الصورة والصوت والأعمال القادرة على زرع الأفكار الهادفة وترسيخ القيم التي تحملها مجتمعاتنا من تراث غني بالعادات والتقاليد والعبر.ولفت وزير الإعلام السوري إلى الخطر المحدق الذي يحيط بالدراما والمجتمع، والمتمثل بخطاب الكراهية وتعميم السلبيات وتزييف الحقائق، والتي تبنتها بعض النماذج من الدراما.الدراما مقصرةيرى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، تامر العربيد، أن "الأعمال الدرامية والسينمائية التي تتحدث عن الحرب السورية كانت مقصرة" مؤكدا أن "نتائج هذه الحرب على الشعب، مثلها مثل هذا النوع من الأزمات التي تمر بها الشعوب، يحتاج إلى وقت كبير لفهمه وهضم نتائجه".العقوبات التكنولوجيةيشجع مدير عام المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي في سوريا، أحمد الخضر، المخرجين والمنتجين السوريين على استغلال المناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش لتوثيق أعمال الإرهاب والدمار والتشريد الذي حل بالشعب السوري.وأوضح الخضر: ليست الأوضاع الأمنية وحدها هي التي أثرت على الدراما السورية، فالعقوبات التكنولوجية التي فرضت على البلاد أثرت على نوعية التصوير أيضا، وبالإضافة إلى ذلك، قلة شركات الإنتاج التي تعمل الآن في البلاد"، مشيرا إلى أن كل ذلك أفضى إلى أن "معظم المسلسلات كانت بعيدة عن وجع الناس وركزت على البيئة الشامية".تكرار الأفكارالمخرج السوري المعروف وليد درويش يوافق رأي الخضر، ويؤكد في تصريحه لـ "سبوتنيك" أن الدراما السورية التي تعاطت مع الحرب كانت قليلة جداً مقارنة بالسينما التي وثقت أعمال الإرهاب، حيث تم تصوير عشرات الأفلام التي تناولت واقع الحرب ونتائجها.ولفت درويش إلى أن من واجب القائمين على الدراما وضع استراتيجية وطنية لصناعة الدراما تحدد ببنود وشروط ما يخدم المجتمع السوري ولا سيما أنها تقاعست عن دورها في بناء المجتمع، ولحقت بركب الرغبات التي تفرضها رؤوس الأموال المنتجة.وكانت قد انطلقت ورشة عمل بعنوان "الدراما السورية.. صناعة فكر ومسؤولية مجتمعية" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء على مدى يومين متتالين بفندق الشام وشارك في الورشة أهل الاختصاص من كتاب ومخرجين ومنتجين ونجوم وفنيين وإعلاميين، انطلاقاً من أهمية الدراما السورية والمساهمة في تطوير صناعتها ومناقشة العقبات التي تواجه الإنتاج الفني على أمل النهوض بالدراما.

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