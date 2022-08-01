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https://arabic.sputniknews.com/20220801/قديروف-الناتو-يقف-وراء-الصراع-بين-صربيا-وكوسوفو-1065830471.html
قديروف: الناتو يقف وراء الصراع بين صربيا وكوسوفو
قديروف: الناتو يقف وراء الصراع بين صربيا وكوسوفو
أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن الناتو يقف وراء الصراع بين صربيا وكوسوفو، مشيرا إلى إن سبب الصراع بين صربيا وكوسوفو سخيف ومبتذل لدرجة أنه لا يوجد شك في... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:48+0000
2022-08-01T07:48+0000
روسيا
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ونشر قديروف تصريحاته على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، قال فيها: "بعد أن أدرك الحلف الغربي فشل خططهم في أوكرانيا قرر التقاط الجروح في البلقان".وأضاف قديروف، قائلا: "ومن الإهانة المزدوجة أن يكون مسلمو كوسوفو أحد الجوانب التي يحرض عليها الناتو"، مشيرا إلى أن الصراع سخيف ومبتذل لدرجة انه لا يوجد شك في التحريض من الخارج".وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قد حمل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوترات واندلاع صراع محتمل بين الجانبين.وتصاعد التوتر بين البلدين، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون حيز التنفيذ في كوسوفو.ويلزم هذا القانون الجميع ومنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.
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روسيا

قديروف: الناتو يقف وراء الصراع بين صربيا وكوسوفو

07:48 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиниковالرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أن الناتو يقف وراء الصراع بين صربيا وكوسوفو، مشيرا إلى إن سبب الصراع بين صربيا وكوسوفو سخيف ومبتذل لدرجة أنه لا يوجد شك في أن الناتو يحرض من الخارج.
ونشر قديروف تصريحاته على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، قال فيها: "بعد أن أدرك الحلف الغربي فشل خططهم في أوكرانيا قرر التقاط الجروح في البلقان".
وأضاف قديروف، قائلا: "ومن الإهانة المزدوجة أن يكون مسلمو كوسوفو أحد الجوانب التي يحرض عليها الناتو"، مشيرا إلى أن الصراع سخيف ومبتذل لدرجة انه لا يوجد شك في التحريض من الخارج".
وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قد حمل الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوترات واندلاع صراع محتمل بين الجانبين.
وتصاعد التوتر بين البلدين، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون حيز التنفيذ في كوسوفو.
ويلزم هذا القانون الجميع ومنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.
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