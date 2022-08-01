https://arabic.sputniknews.com/20220801/كاتدرائية-نوتردام-العالم-العربي-في-سوريا-1065835624.html

"كاتدرائية نوتردام العالم العربي" في سوريا

"كاتدرائية نوتردام العالم العربي" في سوريا

الكاتدرائية القديمة المصنوعة من الحجر الجيري هي الرائد المعماري لكاتدرائية نوتردام الشهيرة في فرنسا. تعتبر الكنيسة المهجورة أفضل مثال لسوريا على فن العمارة في... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T13:44+0000

2022-08-01T13:44+0000

2022-08-01T13:44+0000

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تقـع كنيسة قلب لوزة ضمن بلدة قلب لوزة الأثرية في جبل باريشـا، وتبعد مسافة 50 كيلومترا شمالي مدينة إدلب، وتعد من أجمل الكنائس البيزنطية في سوريا.ويعود تاريخ "قلب لوزة" إلى القرن الخامس الميلادي، بينما يعود تاريخ بناء كنيسة "قرق بيزة" في المنطقة نفسها إلى عام 361 كأول كنيسة بيزنطية بنيت في سوريا.كما يُعتقد أنها ألهمت الكاتدرائيات الرومانية والقوطية في أوروبا، بما في ذلك معلم باريس الشهير "نوتردام دي باريس".

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