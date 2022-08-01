"كاتدرائية نوتردام العالم العربي" في سوريا
الكاتدرائية القديمة المصنوعة من الحجر الجيري هي الرائد المعماري لكاتدرائية نوتردام الشهيرة في فرنسا. تعتبر الكنيسة المهجورة أفضل مثال لسوريا على فن العمارة في العصر البيزنطي.
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourمجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourمجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourمجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
5/6
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
© AFP 2022 / Omar Haj Kadourمجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
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© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
مجرة درب التبانة على خلفية كنيسة قلب لوزة التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس في قرية قلب لوزة في شمال غرب محافظة إدلب. 29 يوليو 2022
تقـع كنيسة قلب لوزة ضمن بلدة قلب لوزة الأثرية في جبل باريشـا، وتبعد مسافة 50 كيلومترا شمالي مدينة إدلب، وتعد من أجمل الكنائس البيزنطية في سوريا.
ويعود تاريخ "قلب لوزة" إلى القرن الخامس الميلادي، بينما يعود تاريخ بناء كنيسة "قرق بيزة" في المنطقة نفسها إلى عام 361 كأول كنيسة بيزنطية بنيت في سوريا.
كما يُعتقد أنها ألهمت الكاتدرائيات الرومانية والقوطية في أوروبا، بما في ذلك معلم باريس الشهير "نوتردام دي باريس".