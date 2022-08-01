https://arabic.sputniknews.com/20220801/كوريا-الجنوبية-الحكم-بالسجن-على-رجل-ضرب-صديقته-لرفضها-اطلاعه-على-هاتفها-الذكي-1065835162.html
كوريا الجنوبية.. السجن لرجل ضرب صديقته بعد رفضها إطلاعه على هاتفها الذكي
كوريا الجنوبية.. السجن لرجل ضرب صديقته بعد رفضها إطلاعه على هاتفها الذكي
أدانت محكمة في كوريا الجنوبية رجلا لحبسه صديقته والاعتداء عليها بالضرب، لرفضها إطلاعه على محتويات هاتفها الذكي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:42+0000
2022-08-01T09:42+0000
2022-08-01T09:45+0000
كوريا الجنوبية
مجتمع
منوعات
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ووجدت محكمة مقاطعة جيجو أن المدعى عليه، ويبلغ من العمر 41 عاما، مذنب بجر الضحية بالقوة إلى حانة يملكها واحتجازها في شهر مارس/ آذار الماضي، وأظهرت وثائق المحكمة أن الاعتداء عليها استمر 3 ساعات و50 دقيقة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، على الرجل بالسجن لمدة 10 أشهر.كما هدد المدعى عليه بإيذاء نفسه بسكين مطبخ.وقالت المحكمة في حكمها إن "المتهم لديه سجل إدانات متعددة بالسجن بتهمة الاعتداء والجرائم الجنسية والسرقة في الماضي، وهذه الجريمة ارتكبت خلال فترة الجرائم المتراكمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/وحش-برازيلي-يحتجز-زوجته-وولديه-17-سنة-في-غرفة-قذرة-1065784333.html
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كوريا الجنوبية, مجتمع, منوعات
كوريا الجنوبية.. السجن لرجل ضرب صديقته بعد رفضها إطلاعه على هاتفها الذكي
09:42 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
أدانت محكمة في كوريا الجنوبية رجلا لحبسه صديقته والاعتداء عليها بالضرب، لرفضها إطلاعه على محتويات هاتفها الذكي.
ووجدت محكمة مقاطعة جيجو أن المدعى عليه، ويبلغ من العمر 41 عاما، مذنب بجر الضحية بالقوة إلى حانة يملكها واحتجازها في شهر مارس/ آذار الماضي، وأظهرت وثائق المحكمة أن الاعتداء عليها استمر 3 ساعات و50 دقيقة، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وقضت المحكمة، اليوم الاثنين، على الرجل بالسجن لمدة 10 أشهر.
كما هدد المدعى عليه بإيذاء نفسه بسكين مطبخ.
وقالت المحكمة في حكمها إن "المتهم لديه سجل إدانات متعددة بالسجن بتهمة الاعتداء والجرائم الجنسية والسرقة في الماضي، وهذه الجريمة ارتكبت خلال فترة الجرائم المتراكمة".