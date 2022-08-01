https://arabic.sputniknews.com/20220801/لم-تقدم-شيئا-يذكر-لليبيا-ستيفاني-وليامز-تغادر-منصبها-1065856149.html
لم تقدم شيئا يذكر لليبيا... ستيفاني وليامز تغادر منصبها
لم تقدم شيئا يذكر لليبيا... ستيفاني وليامز تغادر منصبها
تناقش الحلقة إعلان ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، انتهاء مهمتها في ليبيا، وما الذي تمكنت من تحقيقه على خط تسوية الأزمة في ليبيا... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:16+0000
2022-08-01T14:16+0000
2022-08-01T14:16+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065855883_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_27f3042b7bcbcf23e1a1f23a8ff2cc94.png
لم تقدم شيئًا يذكر لليبيا.. ستيفاني وليامز تغادر منصبها
لم تقدم شيئًا يذكر لليبيا.. ستيفاني وليامز تغادر منصبها
وتولت الدبلوماسية من أصل أمريكي هذا المنصب في مارس/آذار 2020، خلفًا لغسان سلامة، وقادت خلال عملها جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي ضمن ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، وكذلك مبادرة تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود للانتخابات، لكن دون تحقق ذلك حتى الآن.الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، قلل من أهمية استقالة الدبلوماسية الأممية، معتبرًا أنها كررت تجربة من سبقها في هذا المنصب، من حيث عدم تحقيق أية نتائج تذكر على خط حل الأزمة في ليبيا.وأعرب الربو، في حوار معه عبر "بانوراما" عن أسفه لما وصفه بإتاحة الفرقاء الليبيين الفرصة للمنظمة الأممية في البلاد، مؤكدًا أنالتفاصيل في الملف الصوتي…
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065855883_306:0:1239:700_1920x0_80_0_0_ae70726b0f24e17d36046ff73cb7b8c7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
لم تقدم شيئا يذكر لليبيا... ستيفاني وليامز تغادر منصبها
تابعنا عبر
تناقش الحلقة إعلان ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، انتهاء مهمتها في ليبيا، وما الذي تمكنت من تحقيقه على خط تسوية الأزمة في ليبيا طوال توليها لهذا المنصب.
وتولت الدبلوماسية من أصل أمريكي هذا المنصب في مارس/آذار 2020، خلفًا لغسان سلامة، وقادت خلال عملها جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي ضمن ملتقى الحوار السياسي الذي أنتج حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، وكذلك مبادرة تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تقود للانتخابات، لكن دون تحقق ذلك حتى الآن.
الخبير في الشأن الليبي، أبو القاسم الربو، قلل من أهمية استقالة الدبلوماسية الأممية، معتبرًا أنها كررت تجربة من سبقها في هذا المنصب، من حيث عدم تحقيق أية نتائج تذكر على خط حل الأزمة في ليبيا.
وأعرب الربو، في حوار معه عبر "بانوراما
" عن أسفه لما وصفه بإتاحة الفرقاء الليبيين الفرصة للمنظمة الأممية في البلاد، مؤكدًا أن
"الحل لن يكون إلا بالتوافق الداخلي، ولن يأتي من الخارج".
التفاصيل في الملف الصوتي…