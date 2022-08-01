https://arabic.sputniknews.com/20220801/ليبيا-3-أعضاء-ينافسون-المشري-على-رئاسة-الأعلى-للدولة-1065835319.html
ليبيا.. 3 أعضاء ينافسون المشري على رئاسة الأعلى للدولة
ليبيا.. 3 أعضاء ينافسون المشري على رئاسة الأعلى للدولة
انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنينن جلسة المجلس الأعلى للدولة لإعادة انتخاب مجلسه، وهي الانتخابات التي تجرى بشكل سنوي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:48+0000
2022-08-01T09:48+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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وينتخب المجلس الأعلى للدولة هيئته الرئاسية المتمثلة في رئيس المجلس ونائبيه إلى جانب مقرر المجلس.وقال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريحات صحفية، إن "انتخابات تجديد رئاسة مجلس الأعلى للدولة تجرى سنويا وفق لائحة المجلس".وأوضح أن من بين الشخصيات المترشحة لمنافسة خالد المشري على منصب الرئيس، العجيلي بوسديل وفتح الله السريري وعبد السلام الصفراني.ويشغل خالد المشري (55 عاما) منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على مدى 4 دورات متتالية منذ عام 2018، ووقتها حصل على 64 صوتا من أصل 109 في الجولة الثانية، فيما حصل منافسه الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي على 45 صوتا.وتأتي تلك الانتخابات فيما تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/المشري-الخلاف-حول-المسار-الدستوري-في-ليبيا-هو-بين-تيارين-سياسيين-متصارعين-1064509784.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا.. 3 أعضاء ينافسون المشري على رئاسة الأعلى للدولة
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انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنينن جلسة المجلس الأعلى للدولة لإعادة انتخاب مجلسه، وهي الانتخابات التي تجرى بشكل سنوي.
وينتخب المجلس الأعلى للدولة هيئته الرئاسية المتمثلة في رئيس المجلس ونائبيه إلى جانب مقرر المجلس.
وقال عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة، في تصريحات صحفية
، إن "انتخابات تجديد رئاسة مجلس الأعلى للدولة تجرى سنويا وفق لائحة المجلس".
وأوضح أن من بين الشخصيات المترشحة لمنافسة خالد المشري على منصب الرئيس، العجيلي بوسديل وفتح الله السريري وعبد السلام الصفراني.
ويشغل خالد المشري
(55 عاما) منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على مدى 4 دورات متتالية منذ عام 2018، ووقتها حصل على 64 صوتا من أصل 109 في الجولة الثانية، فيما حصل منافسه الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي على 45 صوتا.
وتأتي تلك الانتخابات فيما تشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.