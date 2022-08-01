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https://arabic.sputniknews.com/20220801/ماذا-تفعل-القهوة-لدماغك؟-1065833507.html
ماذا تفعل القهوة لدماغك؟
ماذا تفعل القهوة لدماغك؟
تعد الفوائد الصحية للقهوة موضوعا ساخنا للجدل هذه الأيام. يتحدث بعض الناس عن كونها صحية تماما، بينما يقول آخرون إن هناك عواقب صحية يجب البحث عنها. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:20+0000
2022-08-01T09:20+0000
الصحة
منوعات
القهوة
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لكن ما حقيقة هذه الأحاديث؟ وعندما يتعلق الأمر بعقلك وإدراكك على وجه التحديد، كيف تؤثر القهوة على صحتك في هذه المجالات.موقع Eat This, Not That، تحدث إلى اثنين من خبراء التغذية لمعرفة المزيد حول تأثير القهوة على عقلك.قد تعطل نومكإذا كنت تشرب القهوة في أي وقت من اليوم، فإنك تخاطر بفقدان بعض النوم في وقت لاحق من ذلك المساء. تشرح اختصاصية التغذية تريستا بيست سبب ارتباط ذلك بتأثير القهوة على الدماغ: "إحدى الطرق الأساسية التي تؤثر بها القهوة على الدماغ هي تفاعلها مع الناقل العصبي، الأدينوزين".وتضيف: "يلعب هذا الناقل العصبي دورا في تعزيز النوم لأنه يتراكم على مدار اليوم. ومع ذلك، فهو يشبه الكافيين في التركيب الجزيئي، مما يعني أنه يتنافس مع الكافيين على مواقع المستقبلات في الدماغ. ينتصر الكافيين ويسبب تأثيرا مثبطا للأدينوزين (..) هذا سبب كبير لعدم تمكن الكثير من الناس من النوم أو معاناتهم قلة النوم عندما يشربون القهوة في وقت معين من اليوم".القهوة قد تحسن الوظيفة الإدراكيةبصرف النظر عن احتمال تعطيل نومك، فقد وُجد أن للقهوة تأثير إيجابي على صحة عقلك وإدراكك.تقول بيست: "إن التأثير المفيد للقهوة على الدماغ يكمن في قدرتها على تحسين وظائف المخ والوظائف المعرفية. يعزز الكافيين إطلاق النواقل العصبية المفيدة بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين وهذا يؤدي إلى تحسين وقت رد الفعل والمزاج والفهم. وامتداد الانتباه".بينما ثبت بالتأكيد أن للكافيين تأثيرات معرفية إيجابية، يتم إجراء المزيد من الأبحاث حاليا حول إمكانية أن تأتي بعض هذه الفوائد المعرفية أيضا من القهوة منزوعة الكافيين، مما يعني أن مضادات الأكسدة في هذا المشروب قد تلعب دورا كبيرا أيضا.يمكن لمضادات الأكسدة أن تفيد صحة دماغكالقهوة بشكل طبيعي مليئة بمضادات الأكسدة القوية المعروفة بأنها تساعد في صحة دماغك.تقول خبيرة التغذية مورغين كلير: "مضادات الأكسدة وأكثر من مئة مادة نشطة بيولوجيا في القهوة تمنع تلف الأوعية والشرايين، وبالتالي قد تساعد في التروية الدموية (القوة الصحية التي يمر بها الدم في جميع أنحاء الجسم)، مما يعني تدفق الدم الصحي إلى الدماغ".ليس ذلك فحسب، بل تضيف كلير أن القهوة قد تكون مفيدة أيضا في الطرق الوقائية: "مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة تحارب أيضًا الجذور الحرة التي تصيب خلايا الجسم، مما قد يوفر تأثيرا وقائيا ضد أمراض الدماغ".غالبا، يمكن للقهوة أن تلعب دورا إيجابيا في صحة دماغك. ومع ذلك، ستتأثر هذه الفوائد بكيفية شربك للقهوة، لذا ضع في اعتبارك مقدار الكريما والسكر المضاف الذي تستخدمه.
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الصحة, منوعات, القهوة

ماذا تفعل القهوة لدماغك؟

09:20 GMT 01.08.2022
© Depositphotos / Emir Klepoقهوة
قهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / Emir Klepo
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تعد الفوائد الصحية للقهوة موضوعا ساخنا للجدل هذه الأيام. يتحدث بعض الناس عن كونها صحية تماما، بينما يقول آخرون إن هناك عواقب صحية يجب البحث عنها.
لكن ما حقيقة هذه الأحاديث؟ وعندما يتعلق الأمر بعقلك وإدراكك على وجه التحديد، كيف تؤثر القهوة على صحتك في هذه المجالات.
موقع Eat This, Not That، تحدث إلى اثنين من خبراء التغذية لمعرفة المزيد حول تأثير القهوة على عقلك.
قد تعطل نومك
إذا كنت تشرب القهوة في أي وقت من اليوم، فإنك تخاطر بفقدان بعض النوم في وقت لاحق من ذلك المساء. تشرح اختصاصية التغذية تريستا بيست سبب ارتباط ذلك بتأثير القهوة على الدماغ: "إحدى الطرق الأساسية التي تؤثر بها القهوة على الدماغ هي تفاعلها مع الناقل العصبي، الأدينوزين".
وتضيف: "يلعب هذا الناقل العصبي دورا في تعزيز النوم لأنه يتراكم على مدار اليوم. ومع ذلك، فهو يشبه الكافيين في التركيب الجزيئي، مما يعني أنه يتنافس مع الكافيين على مواقع المستقبلات في الدماغ. ينتصر الكافيين ويسبب تأثيرا مثبطا للأدينوزين (..) هذا سبب كبير لعدم تمكن الكثير من الناس من النوم أو معاناتهم قلة النوم عندما يشربون القهوة في وقت معين من اليوم".
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القهوة قد تحسن الوظيفة الإدراكية
بصرف النظر عن احتمال تعطيل نومك، فقد وُجد أن للقهوة تأثير إيجابي على صحة عقلك وإدراكك.
تقول بيست: "إن التأثير المفيد للقهوة على الدماغ يكمن في قدرتها على تحسين وظائف المخ والوظائف المعرفية. يعزز الكافيين إطلاق النواقل العصبية المفيدة بما في ذلك الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين وهذا يؤدي إلى تحسين وقت رد الفعل والمزاج والفهم. وامتداد الانتباه".
بينما ثبت بالتأكيد أن للكافيين تأثيرات معرفية إيجابية، يتم إجراء المزيد من الأبحاث حاليا حول إمكانية أن تأتي بعض هذه الفوائد المعرفية أيضا من القهوة منزوعة الكافيين، مما يعني أن مضادات الأكسدة في هذا المشروب قد تلعب دورا كبيرا أيضا.
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يمكن لمضادات الأكسدة أن تفيد صحة دماغك
القهوة بشكل طبيعي مليئة بمضادات الأكسدة القوية المعروفة بأنها تساعد في صحة دماغك.
تقول خبيرة التغذية مورغين كلير: "مضادات الأكسدة وأكثر من مئة مادة نشطة بيولوجيا في القهوة تمنع تلف الأوعية والشرايين، وبالتالي قد تساعد في التروية الدموية (القوة الصحية التي يمر بها الدم في جميع أنحاء الجسم)، مما يعني تدفق الدم الصحي إلى الدماغ".
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ليس ذلك فحسب، بل تضيف كلير أن القهوة قد تكون مفيدة أيضا في الطرق الوقائية: "مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة تحارب أيضًا الجذور الحرة التي تصيب خلايا الجسم، مما قد يوفر تأثيرا وقائيا ضد أمراض الدماغ".
غالبا، يمكن للقهوة أن تلعب دورا إيجابيا في صحة دماغك. ومع ذلك، ستتأثر هذه الفوائد بكيفية شربك للقهوة، لذا ضع في اعتبارك مقدار الكريما والسكر المضاف الذي تستخدمه.
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