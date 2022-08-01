https://arabic.sputniknews.com/20220801/مجلس-الأمن-القومي-الأمريكي-الصين-تتحرك-عسكريا-للرد-على-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065870745.html
مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان
مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الاثنين، إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي لم تؤكد على أي خطط لسفرها إلى تايوان وستتخذ... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T19:00+0000
2022-08-01T19:00+0000
2022-08-01T19:00+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، أن "واشنطن لا تعتقد أن الصين لديها أي أسباب لاستخدام زيارة بيلوسي إلى تايوان كذريعة لشن عدوان على الجزيرة".في سياق متصل، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه "يتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية"، متهما إياها بتصعيد تهديداتها على عكس الموقف الأمريكي.وأضاف مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه "لا تغيير في سياستنا تجاه تايوان"، مشيرا إلى أن "الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسي التي هي وحدها من تقرر زيارة تايوان من عدمها".أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه "من المقرر أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تايوان غدا الثلاثاء، وأن تقضي الليل في تايبيه".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء".وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، اليوم الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك.وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/صحيفة-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-ستصل-إلى-تايوان-ليل-غد-الثلاثاء-1065863691.html
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الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الأمن القومي الأمريكي: الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسي إلى تايوان
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الاثنين، إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي لم تؤكد على أي خطط لسفرها إلى تايوان وستتخذ قرارها في هذا الشأن بمفردها".
القاهرة- سبوتنيك
. وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، أن "واشنطن لا تعتقد أن الصين لديها أي أسباب لاستخدام زيارة بيلوسي إلى تايوان كذريعة لشن عدوان على الجزيرة".
في سياق متصل، قال مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه "يتوقع من بكين أن تستخدم لغة استفزازية بسبب غياب الشفافية"، متهما إياها بتصعيد تهديداتها على عكس الموقف الأمريكي.
وأضاف مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه "لا تغيير في سياستنا تجاه تايوان"، مشيرا إلى أن "الصين تتحرك عسكريا للرد على زيارة بيلوسي التي هي وحدها من تقرر زيارة تايوان من عدمها".
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأنه "من المقرر أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تايوان غدا الثلاثاء
، وأن تقضي الليل في تايبيه".
ونقلت صحيفة
"وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصدر مطلع قوله إن "رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ستصل إلى تايوان ليل غد الثلاثاء".
وبدأت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، جولتها الآسيوية، اليوم الاثنين، بزيارة سنغافورة، والتقت عددا من المسؤولين هناك
.
وفي بكين، جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، تحذيرات بلاده من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا أصرت نانسي بيلوسي على زيارة تايوان، ضمن جولتها الآسيوية.
ولم يذكر لي جيان أي عواقب محددة، وقال: "نحن مستعدون تماما لأي احتمال، ولن يقف جيش التحرير الشعبي مكتوف الأيدي، وستتخذ الصين إجراءات قوية وحازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها''.
وتشهد العلاقات بين أمريكا والصين توترا، على خلفية الخلاف القائم بين البلدين حول وضع تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.