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مدير المخابرات الإثيوبية يعلن اعتقال إرهابيين حاولوا دخول البلاد وإحباط هجمات إرهابية
مدير المخابرات الإثيوبية يعلن اعتقال إرهابيين حاولوا دخول البلاد وإحباط هجمات إرهابية
قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، تمسغن طرونه، إن "الجهاز نجح في منع مخططات هدامة قائمة على تعاون أعداء الخارجيين وداخليين في إثيوبيا". 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:47+0000
2022-08-01T13:47+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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وأوضح طرونه، خلال مؤتمر عقده لاستعراض الأداء السنوي لجهاز المخابرات، أن قدرة الجهاز قد بلغت مستوى عاليا، لم تعد معه خطط التدمير التي تحدق بالبلاد من قبل الإرهابيين تشكل تهديدًا للأمن القومي، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.وكشف أن جهاز المخابرات بالتعاون مع القوات الأمنية المشتركة، دمّر العديد من أعضاء حركة "الشباب" الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في إثيوبيا، وضبط العديد من المشتبه بهم، بحوزتهم أسلحة مختلفة، مشيرا إلى أن محاولاتهم للتعاون مع جماعة شني الإرهابية باءت بالفشل.ولفت المسؤول الأمني الرفيع إلى أنه في العام الحالي على وجه الخصوص، ساعدت الأدوات الحديثة في جمع المعلومات على نطاق واسع وسريع ونوعي، والتقليل بشكل كبير من الإرهابيين والجماعات المسلحة غير الشرعية، والجماعات المناهضة للسلام والتنمية بشكل عام، التي تخطط لزعزعة السلام في البلاد وقمع النمو الاقتصادي.وأضاف أن الدور القيادي للجهاز في ضمان الأمن والمصالح الوطنية قد ظهر في المقدمة، مشيرا إلى الشعب الذي ساهم بدور هام في مسألة حماية أمن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/نجاة-آبي-أحمد-إثيوبيا-تكشف-عن-مخطط-خطير-كان-مرسوما-بعد-دخول-المتمردين-العاصمة-1056795976.html
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العالم, أخبار إثيوبيا

مدير المخابرات الإثيوبية يعلن اعتقال إرهابيين حاولوا دخول البلاد وإحباط هجمات إرهابية

13:47 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIجنود في الجيش الإثيوبي
جنود في الجيش الإثيوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
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قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، تمسغن طرونه، إن "الجهاز نجح في منع مخططات هدامة قائمة على تعاون أعداء الخارجيين وداخليين في إثيوبيا".
وأوضح طرونه، خلال مؤتمر عقده لاستعراض الأداء السنوي لجهاز المخابرات، أن قدرة الجهاز قد بلغت مستوى عاليا، لم تعد معه خطط التدمير التي تحدق بالبلاد من قبل الإرهابيين تشكل تهديدًا للأمن القومي، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.
وكشف أن جهاز المخابرات بالتعاون مع القوات الأمنية المشتركة، دمّر العديد من أعضاء حركة "الشباب" الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في إثيوبيا، وضبط العديد من المشتبه بهم، بحوزتهم أسلحة مختلفة، مشيرا إلى أن محاولاتهم للتعاون مع جماعة شني الإرهابية باءت بالفشل.
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وأضاف أنه في الوقت نفسه، تم إلقاء القبض على إرهابيين حاولوا دخول البلاد بمهمة من تنظيم "داعش" الإرهابي من أجل زعزعة السلام.
ولفت المسؤول الأمني الرفيع إلى أنه في العام الحالي على وجه الخصوص، ساعدت الأدوات الحديثة في جمع المعلومات على نطاق واسع وسريع ونوعي، والتقليل بشكل كبير من الإرهابيين والجماعات المسلحة غير الشرعية، والجماعات المناهضة للسلام والتنمية بشكل عام، التي تخطط لزعزعة السلام في البلاد وقمع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الدور القيادي للجهاز في ضمان الأمن والمصالح الوطنية قد ظهر في المقدمة، مشيرا إلى الشعب الذي ساهم بدور هام في مسألة حماية أمن البلاد.
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