https://arabic.sputniknews.com/20220801/مدير-المخابرات-الإثيوبية-يعلن-اعتقال-إرهابيين-حاولوا-دخول-البلاد-وإحباط-هجمات-إرهابية-1065854166.html

مدير المخابرات الإثيوبية يعلن اعتقال إرهابيين حاولوا دخول البلاد وإحباط هجمات إرهابية

مدير المخابرات الإثيوبية يعلن اعتقال إرهابيين حاولوا دخول البلاد وإحباط هجمات إرهابية

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، تمسغن طرونه، إن "الجهاز نجح في منع مخططات هدامة قائمة على تعاون أعداء الخارجيين وداخليين في إثيوبيا". 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T13:47+0000

2022-08-01T13:47+0000

2022-08-01T13:47+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

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وأوضح طرونه، خلال مؤتمر عقده لاستعراض الأداء السنوي لجهاز المخابرات، أن قدرة الجهاز قد بلغت مستوى عاليا، لم تعد معه خطط التدمير التي تحدق بالبلاد من قبل الإرهابيين تشكل تهديدًا للأمن القومي، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.وكشف أن جهاز المخابرات بالتعاون مع القوات الأمنية المشتركة، دمّر العديد من أعضاء حركة "الشباب" الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في إثيوبيا، وضبط العديد من المشتبه بهم، بحوزتهم أسلحة مختلفة، مشيرا إلى أن محاولاتهم للتعاون مع جماعة شني الإرهابية باءت بالفشل.ولفت المسؤول الأمني الرفيع إلى أنه في العام الحالي على وجه الخصوص، ساعدت الأدوات الحديثة في جمع المعلومات على نطاق واسع وسريع ونوعي، والتقليل بشكل كبير من الإرهابيين والجماعات المسلحة غير الشرعية، والجماعات المناهضة للسلام والتنمية بشكل عام، التي تخطط لزعزعة السلام في البلاد وقمع النمو الاقتصادي.وأضاف أن الدور القيادي للجهاز في ضمان الأمن والمصالح الوطنية قد ظهر في المقدمة، مشيرا إلى الشعب الذي ساهم بدور هام في مسألة حماية أمن البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/نجاة-آبي-أحمد-إثيوبيا-تكشف-عن-مخطط-خطير-كان-مرسوما-بعد-دخول-المتمردين-العاصمة-1056795976.html

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