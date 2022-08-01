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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/مسؤول-السلطة-المحلية-وجود-خيرسون-ضمن-أوكرانيا-خطأ-1065825864.html
مسؤول السلطة المحلية: وجود خيرسون ضمن أوكرانيا خطأ
مسؤول السلطة المحلية: وجود خيرسون ضمن أوكرانيا خطأ
وصف مسؤول في السلطة المحلية وجود مقاطعة خيرسون ضمن أوكرانيا بأنه خطأ تاريخي لا بد من تصحيحه في أقرب وقت. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T05:26+0000
2022-08-01T05:26+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كيريلس ستريموسوف، نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك" إن مدينة ومقاطعة خيرسون ظهرتا إلى حيز الوجود بموجب مرسوم صادر عن الإمبراطورة الروسية يكاتيرينا الثانية كجزء من روسيا، مشيرا إلى أن مقاطعة خيرسون لا تمت بصلة إلى أوكرانيا، وكان وجودها ضمن أوكرانيا خطأ، وسيتم تصحيحه في أقرب وقت.وأصبحت مقاطعة خيرسون ومناطق أخرى جزءا من أوكرانيا عندما نشأت في مكان مالوروسيا (روسيا الصغرى) جمهورية أوكرانيا السوفيتية كإحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة. وتخلصت مقاطعة خيرسون أخيرا من التبعية لنظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، عمليتها الهادفة إلى تحرير جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة النظام الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين منذ عام 2014.وتستعد مقاطعة خيرسون حاليًا للاستفتاء على استعادة الوحدة مع روسيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول السلطة المحلية: وجود خيرسون ضمن أوكرانيا خطأ

05:26 GMT 01.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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وصف مسؤول في السلطة المحلية وجود مقاطعة خيرسون ضمن أوكرانيا بأنه خطأ تاريخي لا بد من تصحيحه في أقرب وقت.
وقال كيريلس ستريموسوف، نائب رئيس جهاز إدارة مقاطعة خيرسون، لـ"سبوتنيك" إن مدينة ومقاطعة خيرسون ظهرتا إلى حيز الوجود بموجب مرسوم صادر عن الإمبراطورة الروسية يكاتيرينا الثانية كجزء من روسيا، مشيرا إلى أن مقاطعة خيرسون لا تمت بصلة إلى أوكرانيا، وكان وجودها ضمن أوكرانيا خطأ، وسيتم تصحيحه في أقرب وقت.
وأصبحت مقاطعة خيرسون ومناطق أخرى جزءا من أوكرانيا عندما نشأت في مكان مالوروسيا (روسيا الصغرى) جمهورية أوكرانيا السوفيتية كإحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة. وتخلصت مقاطعة خيرسون أخيرا من التبعية لنظام الحكم الأوكراني بمساعدة القوات الروسية التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022، عمليتها الهادفة إلى تحرير جنوب شرق أوكرانيا من سيطرة النظام الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المحليين منذ عام 2014.
وتستعد مقاطعة خيرسون حاليًا للاستفتاء على استعادة الوحدة مع روسيا.
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