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https://arabic.sputniknews.com/20220801/مصدر-لبنان-رفض-عرضا-إسرائيليا-بالتنازل-عن-أي-متر-مربع-في-البلوك-رقم-8-وتمسك-بحقل-قانا-1065865041.html
مصدر: لبنان رفض عرضا إسرائيليا بالتنازل عن أي متر مربع في البلوك رقم 8 وتمسك بحقل قانا
مصدر: لبنان رفض عرضا إسرائيليا بالتنازل عن أي متر مربع في البلوك رقم 8 وتمسك بحقل قانا
أكد مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الاثنين، أن "لبنان رفض عرضا إسرائيليا يقضي بتنازل بيروت عن جزء من البلوك رقم 8 شمال الخط 23، مقابل تنازل إسرائيل عن حقل قانا... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:39+0000
2022-08-01T16:39+0000
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بيروت- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "العرض الإسرائيلي يتضمن تنازل إسرائيل عن حقل قانا مقابل تسليم لبنان بالخط 23 ناقصا مساحة يجب أن يتنازل عنها شمال الخط وتحديدا الجزء الغربي الجنوبي من البلوك رقم 8".وأوضح المصدر، أن "العرض الإسرائيلي قوبل بالرفض من قبل بيروت"، مضيفا أن "لبنان تمسك بالحقل قانا ورفض التنازل عن أي متر مربع في البلوك رقم 8".والأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة اقتراحا محدثا بشأن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران علّقا على القضية لموقع "واللا"، إن الموقف الإسرائيلي نقل إلى البيت الأبيض قبل وصول هوكشتاين إلى بيروت.ويدور الحديث عن منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تبلغ وفق الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة 860 كيلومترا مربعا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز.وسبق أن عقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية ورعاية أممية للتوصل إلى تسوية لترسيم الحدود البحرية، فيما توقفت بعد تقديم لبنان خريطة تشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، الأمر الذي رفضته إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بعد-اجتماع-ترسيم-الحدود-البحرية-الموسع-في-لبنان-هوكشتاين-متفائل-والأجواء-إيجابية-1065860723.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر: لبنان رفض عرضا إسرائيليا بالتنازل عن أي متر مربع في البلوك رقم 8 وتمسك بحقل قانا

16:39 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Zahraa al-Amir هدوء أمني في جنوب لبنان وتحسب إسرائيلي عند الحدود
 هدوء أمني في جنوب لبنان وتحسب إسرائيلي عند الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Zahraa al-Amir
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أكد مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الاثنين، أن "لبنان رفض عرضا إسرائيليا يقضي بتنازل بيروت عن جزء من البلوك رقم 8 شمال الخط 23، مقابل تنازل إسرائيل عن حقل قانا للغاز".
بيروت- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "العرض الإسرائيلي يتضمن تنازل إسرائيل عن حقل قانا مقابل تسليم لبنان بالخط 23 ناقصا مساحة يجب أن يتنازل عنها شمال الخط وتحديدا الجزء الغربي الجنوبي من البلوك رقم 8".
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بعد اجتماع ترسيم الحدود البحرية الموسع في لبنان... هوكشتاين "متفائل" و"الأجواء إيجابية"
15:07 GMT
وأوضح المصدر، أن "العرض الإسرائيلي قوبل بالرفض من قبل بيروت"، مضيفا أن "لبنان تمسك بالحقل قانا ورفض التنازل عن أي متر مربع في البلوك رقم 8".
والأسبوع الماضي، قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة اقتراحا محدثا بشأن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان. وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران علّقا على القضية لموقع "واللا"، إن الموقف الإسرائيلي نقل إلى البيت الأبيض قبل وصول هوكشتاين إلى بيروت.
ويدور الحديث عن منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تبلغ وفق الخرائط المودعة لدى الأمم المتحدة 860 كيلومترا مربعا، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز.
وسبق أن عقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية ورعاية أممية للتوصل إلى تسوية لترسيم الحدود البحرية، فيما توقفت بعد تقديم لبنان خريطة تشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، الأمر الذي رفضته إسرائيل.
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