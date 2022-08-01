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https://arabic.sputniknews.com/20220801/مصرع-7-أشخاص-وإصابة-51-في-انفجار-شاحنة-وقود-جنوب-ليبيا-صور-1065843645.html
مصرع 7 أشخاص وإصابة 51 في انفجار شاحنة وقود جنوب ليبيا... صور
مصرع 7 أشخاص وإصابة 51 في انفجار شاحنة وقود جنوب ليبيا... صور
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 51 آخرون في اشتعال شاحنة نقل وقود، فجر اليوم الاثنين، في منطقة بنت بيه في الجنوب الليبي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:29+0000
2022-08-01T11:31+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال توفيق الشكري المتحدث الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن فرق الهلال الأحمر تتواجد منذ الساعات الأولى من خبر اشتعال النيران في ناقلة وقود بالطريق الرابط بين بنت بية والزوية في منطقة أوباري الذي نتج عنه عدد من القتلى والمصابين بالحروق بدرجات مختلفة.وأضاف الشكري أن الأمانة العامة تواصلت عن طريق مدير مكتب العمليات والكوارث مع كافة الفروع القريبة من الواقعة وعلى رأسها فرعا أوباري وسبها في الجنوب، بهدف توفير كل الاحتياجات اللازمة للتدخل وتخفيف المعاناة الناتجة عن الحريق، وتذكير كافة المتطوعين والمسعفين بأخد التدبير اللازمة عند التدخل.وكان السبب الرئيسي للضحايا هو هرع الأهالي للشاحنة فور انقلابها وذلك لجمع الوقود الذي انسكب من الشاحنة وذلك لشح الوقود في الجنوب الليبي، ولكن ما هي إلا لحظات وانفجرت الشاحنة واشتعلت النيران في كافة ارجاء المكان.يذكر أن أغلب مدن ومناطق الجنوب تعاني من نقص حاد في الوقود بسبب تزايد عمليات تهريب الوقود، التي أدت لتجاوز سعر اللتر الواحد أكثر من نصف دولار في بلد يُباع فيه سعر اللتر بـ0.15 سنت، ويصنف من أرخص دول العالم في سعر الوقود.
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أخبار ليبيا اليوم

مصرع 7 أشخاص وإصابة 51 في انفجار شاحنة وقود جنوب ليبيا... صور

11:29 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 11:31 GMT 01.08.2022)
© Sputnik . Maher Al Shaeriانفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام
انفجار سيارة وقود في بنغازي بعدما قادها السائق بعيدا عن الزحام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Maher Al Shaeri
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 51 آخرون في اشتعال شاحنة نقل وقود، فجر اليوم الاثنين، في منطقة بنت بيه في الجنوب الليبي.
وقال توفيق الشكري المتحدث الرسمي باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن فرق الهلال الأحمر تتواجد منذ الساعات الأولى من خبر اشتعال النيران في ناقلة وقود بالطريق الرابط بين بنت بية والزوية في منطقة أوباري الذي نتج عنه عدد من القتلى والمصابين بالحروق بدرجات مختلفة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالهلال الأحمر يتابع المصابين في انفجار شاحنة جنوب ليبيا
الهلال الأحمر يتابع المصابين في انفجار شاحنة جنوب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
الهلال الأحمر يتابع المصابين في انفجار شاحنة جنوب ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضاف الشكري أن الأمانة العامة تواصلت عن طريق مدير مكتب العمليات والكوارث مع كافة الفروع القريبة من الواقعة وعلى رأسها فرعا أوباري وسبها في الجنوب، بهدف توفير كل الاحتياجات اللازمة للتدخل وتخفيف المعاناة الناتجة عن الحريق، وتذكير كافة المتطوعين والمسعفين بأخد التدبير اللازمة عند التدخل.
وكان السبب الرئيسي للضحايا هو هرع الأهالي للشاحنة فور انقلابها وذلك لجمع الوقود الذي انسكب من الشاحنة وذلك لشح الوقود في الجنوب الليبي، ولكن ما هي إلا لحظات وانفجرت الشاحنة واشتعلت النيران في كافة ارجاء المكان.
يذكر أن أغلب مدن ومناطق الجنوب تعاني من نقص حاد في الوقود بسبب تزايد عمليات تهريب الوقود، التي أدت لتجاوز سعر اللتر الواحد أكثر من نصف دولار في بلد يُباع فيه سعر اللتر بـ0.15 سنت، ويصنف من أرخص دول العالم في سعر الوقود.
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