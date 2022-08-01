https://arabic.sputniknews.com/20220801/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-مواجهات-في-مخيم-جنين-1065873306.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين
قتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T20:41+0000
2022-08-01T20:41+0000
2022-08-01T20:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، عن وزارة الصحة قولها إن "شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي"، مشيرا إلى أن "قوات خاصة برفقة جنود الاحتلال اقتحموا مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان".وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين".في هذه الأثناء، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "اشتباكات مسلحة عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين مع قوات خاصة إسرائيلية تسللت في مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية إلى داخل المخيم، وقامت معززة بدوريات كبيرة من قوات الاحتلال باقتحام المخيم من عدة محاور وحاصرت منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي واعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة".وأضاف المصدر أن "قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جنين ومحيطه، وأن حالة من الاستنفار الأمني في صفوف عشرات المسلحين الفلسطينيين في المخيم، خشية تكرر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شرق-رام-الله-1065746843.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين
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قتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.
ونقلت وكالة
الأنباء الفلسطينية- وفا، عن وزارة الصحة قولها إن "شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي"، مشيرا إلى أن "قوات خاصة برفقة جنود الاحتلال اقتحموا مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان".
وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين".
في هذه الأثناء، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك
" إن "اشتباكات مسلحة عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين مع قوات خاصة إسرائيلية تسللت في مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية إلى داخل المخيم، وقامت معززة بدوريات كبيرة من قوات الاحتلال باقتحام المخيم من عدة محاور وحاصرت منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي واعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة".
وأضاف المصدر أن "قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جنين ومحيطه، وأن حالة من الاستنفار الأمني في صفوف عشرات المسلحين الفلسطينيين في المخيم، خشية تكرر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم".