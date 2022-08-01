عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220801/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-مواجهات-في-مخيم-جنين-1065873306.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين
قتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T20:41+0000
2022-08-01T20:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102809/49/1028094997_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_13acff7e89c19e53c49530ba7818c250.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، عن وزارة الصحة قولها إن "شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي"، مشيرا إلى أن "قوات خاصة برفقة جنود الاحتلال اقتحموا مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان".وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين".في هذه الأثناء، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "اشتباكات مسلحة عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين مع قوات خاصة إسرائيلية تسللت في مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية إلى داخل المخيم، وقامت معززة بدوريات كبيرة من قوات الاحتلال باقتحام المخيم من عدة محاور وحاصرت منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي واعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة".وأضاف المصدر أن "قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جنين ومحيطه، وأن حالة من الاستنفار الأمني في صفوف عشرات المسلحين الفلسطينيين في المخيم، خشية تكرر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شرق-رام-الله-1065746843.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102809/49/1028094997_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_1a1ddc9ddf097f1f820c123745e1141b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين

20:41 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / Abbas Momaniاشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في قرية قصرة، الضفة الغربية، فلسطين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017
اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في قرية قصرة، الضفة الغربية، فلسطين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / Abbas Momani
تابعنا عبرTelegram
قتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، عن وزارة الصحة قولها إن "شابا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي"، مشيرا إلى أن "قوات خاصة برفقة جنود الاحتلال اقتحموا مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان".
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رام الله
29 يوليو, 14:15 GMT
وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين".
في هذه الأثناء، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "اشتباكات مسلحة عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين مع قوات خاصة إسرائيلية تسللت في مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية إلى داخل المخيم، وقامت معززة بدوريات كبيرة من قوات الاحتلال باقتحام المخيم من عدة محاور وحاصرت منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي واعتقاله، واقتياده إلى جهة مجهولة".
وأضاف المصدر أن "قوات الاحتلال انسحبت من مخيم جنين ومحيطه، وأن حالة من الاستنفار الأمني في صفوف عشرات المسلحين الفلسطينيين في المخيم، خشية تكرر اقتحام قوات الاحتلال للمخيم".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала