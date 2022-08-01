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مقتل 24 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شرقي أوغندا
مقتل 24 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شرقي أوغندا
أعلنت الحكومة والصليب الأحمر في أوغندا مقتل 24 شخصا على الأقل جراء فيضانات عنيفة اجتاحت أجزاء من شرق البلاد نتيجة هطول أمطار غزيرة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T17:35+0000
2022-08-01T17:35+0000
أوغندا
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وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان له في وقت متأخر أمس الأحد أن "الفيضانات في أجزاء من بوجيسو ومبالي وكابشوروا قتلت في البداية 10 أشخاص يوم الأحد. لكن عدد القتلى ارتفع بشكل أكبر يوم الاثنين"، بحسب "رويترز".ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي إيرين ناكاسيتا للصحفيين إن "رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 21 جثة من مبالي وثلاث أخرى من كابشوروا".وأضافت أن "شاحنة تحمل مواد إغاثة كانت في طريقها لرعاية النازحين في المناطق المتضررة".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مقتل-8-على-الأقل-إثر-فيضانات-مدمرة-في-ولاية-كنتاكي-الأمريكية-صور-وفيديو-1065725240.html
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أوغندا, العالم

مقتل 24 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شرقي أوغندا

17:35 GMT 01.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة شقليب في السودان،31 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلنت الحكومة والصليب الأحمر في أوغندا مقتل 24 شخصا على الأقل جراء فيضانات عنيفة اجتاحت أجزاء من شرق البلاد نتيجة هطول أمطار غزيرة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان له في وقت متأخر أمس الأحد أن "الفيضانات في أجزاء من بوجيسو ومبالي وكابشوروا قتلت في البداية 10 أشخاص يوم الأحد. لكن عدد القتلى ارتفع بشكل أكبر يوم الاثنين"، بحسب "رويترز".
ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي إيرين ناكاسيتا للصحفيين إن "رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 21 جثة من مبالي وثلاث أخرى من كابشوروا".
فيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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وأضافت أن "شاحنة تحمل مواد إغاثة كانت في طريقها لرعاية النازحين في المناطق المتضررة".
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