https://arabic.sputniknews.com/20220801/مقتل-24-شخصا-على-الأقل-جراء-الفيضانات-شرقي-أوغندا-1065867969.html

مقتل 24 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شرقي أوغندا

مقتل 24 شخصا على الأقل جراء الفيضانات شرقي أوغندا

أعلنت الحكومة والصليب الأحمر في أوغندا مقتل 24 شخصا على الأقل جراء فيضانات عنيفة اجتاحت أجزاء من شرق البلاد نتيجة هطول أمطار غزيرة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T17:35+0000

2022-08-01T17:35+0000

2022-08-01T17:35+0000

أوغندا

العالم

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وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان له في وقت متأخر أمس الأحد أن "الفيضانات في أجزاء من بوجيسو ومبالي وكابشوروا قتلت في البداية 10 أشخاص يوم الأحد. لكن عدد القتلى ارتفع بشكل أكبر يوم الاثنين"، بحسب "رويترز".ومن جانبها قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الأوغندي إيرين ناكاسيتا للصحفيين إن "رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 21 جثة من مبالي وثلاث أخرى من كابشوروا".وأضافت أن "شاحنة تحمل مواد إغاثة كانت في طريقها لرعاية النازحين في المناطق المتضررة".

https://arabic.sputniknews.com/20220729/مقتل-8-على-الأقل-إثر-فيضانات-مدمرة-في-ولاية-كنتاكي-الأمريكية-صور-وفيديو-1065725240.html

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